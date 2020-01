De manege, het rattengif en de roddels

Patricia en Charlotte zijn allebei moeder van een paardenmeisje. Op de manege in Houten grensden de boxen van hun dochters pony’s aan elkaar.

Aanvankelijk waren de moeders vriendinnen, maar die vriendschap liep stuk. Waarover ze ruzie hebben gekregen, wordt niet besproken op de politerechterzitting in Utrecht, maar dat het goed mis was, wordt wel duidelijk. Ze waren erna niet meer on speaking terms.

Vier maanden nadat de vriendschap tussen de moeders is verbroken, vindt de dochter van Patricia resten van rode korrels onder de hoeven van haar pony. In de box liggen er meer en ook in de voederbak. Die korrels waren overgoten met een zoete substantie zoals stroop of honing.

De politie wordt gebeld en concludeert na onderzoek: rattengif. Ook in de naastgelegen box, van Charlotte’s dochter lag een aantal korrels, maar „veel minder”, zegt Patricia tegen de politierechter. Camerabeelden uit de stal zijn te vaag om te kunnen zien wie wanneer welke box in is gegaan. Een dader wordt niet gevonden.

Tot een rechtszaak heeft de kwestie wel geleid. Charlotte heeft aangifte gedaan van laster en belediging door haar voormalige vriendin Patricia. Die heeft volgens Charlotte op de manege rondverteld dat zíj de korrels had verspreid.

Patricia bevestigt dat ze na de vondst van de korrels een gesprek heeft gehad met de eigenaar van de manege. Die vroeg haar of ze ruzie had met iemand. Patricia vertelde toen over de onenigheid met Charlotte. Ze zei ook dat ze vermoedde wie de dader kon zijn, maar dat ze dat niet hard kon maken. De eigenaresse van de manege bevestigde later dat het gesprek zo is gegaan. Maar er waren anderen die hebben verklaard dat ze Patricia na de vondst tegen een groepje mensen op de manege hoorden zeggen dat „die teringhoer van een Charlotte mijn pony heeft geprobeerd te vergiftigen”. Patricia ontkent stellig deze uitspraken te hebben gedaan. En ze maakt op de zitting duidelijk dat de getuigen die dat gehoord hebben, uit het kamp van haar voormalige vriendin kwamen.

Politierechter G. Perrick vraagt Patricia of ze niet de behoefte voelde er met andere mensen over te praten op de manege. „Dat kan ik me zo voorstellen, er is iets heftigs gebeurd”. Maar Patricia geeft geen krimp. Ze heeft wel mensen verteld dat er rattengif is gevonden, maar heeft niet gezegd dat ze dacht dat Charlotte dat had gedaan. Even later vraagt de rechter Patricia terloops of ze „nog steeds denkt” dat Charlotte het heeft gedaan.

Patricia: „Daar geef ik geen antwoord op.”

Aanvankelijk had het OM de zaak geseponeerd. Omdat de getuigenverklaringen elkaar tegenspraken en er geen bewijs was. Maar Charlotte dwong vervolging af via een artikel-12-procedure bij het hof. Ze eist ook 650 euro immateriële schadevergoeding en vergoeding van de advocatenkosten die zij heeft gemaakt door haar voormalige vriendin.

De officier van justitie legt uit dat ze het eens is met het eerder door haar collega genomen besluit om te seponeren. Ze noemt het „best wel zonde” dat „we met deze zaak voor de strafrechter staan”. Wat niet wegneemt dat ze snapt hoe vervelend de kwestie is voor alle betrokken. „Want, door wie het ook kwam, de naam van Charlotte is gaan rondzingen op de manege”. En ook haar dochter werd daarmee geconfronteerd.

De officier concludeert dat „onduidelijk is” of hier sprake was van „hardop denken en daarbij een vermoeden formuleren” of „doelbewust beschadigen”, een vereiste om tot een veroordeling voor laster te komen. Daarom eist zij vrijspraak – dan kan een benadeelde partij ook geen schade claimen.

De politierechter begrijpt dat de vondst van rattengif in de manege tot „een hoop onrust leidde” en ook tot de vraag aan Patricia of er mensen zijn met wie zij problemen had, waarop zij antwoordde. De rechter twijfelt of het andere, beschuldigende, gesprek zo heeft plaatsgevonden als getuigen hebben beweerd. Alleen al omdat die mensen „op enige afstand stonden” en het wellicht niet goed hebben kunnen horen. Ze spreekt Patricia vrij.

