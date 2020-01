China bevestigt: coronavirus overdraagbaar van mens tot mens

Het coronavirus dat tot nu toe aan drie mensen het leven heeft gekost, is overdraagbaar van mens tot mens. Dat bevestigen de Chinese autoriteiten maandag, meldt persbureau Reuters. Zeker twee patiënten zijn besmet geraakt door menselijk contact, meldt het hoofd van het Chinese onderzoeksteam dat de verspreiding van het virus onderzoekt.

Vorige week waren al geruchten dat het virus van mens op mens kan overspringen, maar deze werden nog niet bevestigd. Het virus, dat voor het eerst in de Chinese stad Wuhan werd gesignaleerd, heeft zich inmiddels verspreid naar meerdere steden waaronder de hoofdstad Beijing en Shanghai. Ook is het virus gesignaleerd in Zuid-Korea. Het aantal besmettingen in China is dit weekend verdrievoudigd. Meer dan tweehonderd mensen raakten besmet met het virus.

President Xi Jinping noemde het tegengaan van verdere verspreiding topprioriteit. Complicerende factor is dat deze week honderden miljoenen Chinezen uitstapjes maken in het binnen- en buitenland naar aanleiding van het Chinese nieuwjaar. Gevreesd wordt dat het virus zich dan verder kan verspreiden.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) houdt woensdag spoedberaad, laat de organisatie op Twitter weten. De WHO gaat onder meer bekijken of er sprake is van een internationale noodtoestand en welke maatregelen genomen moeten worden.