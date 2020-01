Chinese reuzenpanda’s in Ouwehands Dierenpark paren voor het eerst

Het is Wu Wen en Xing Ya gelukt. Voor het eerst sinds hun komst naar Nederland drie jaar geleden hebben de Chinese reuzenpanda’s gepaard. Ouwehands Dierenpark, waar Wu Wen en Xing Ya verblijven, meldt op Facebook dat de twee zaterdag tot de daad overgegaan zijn.

Dat is heuglijk nieuws voor de dierentuin. Al sinds 2017 proberen verzorgers met man en macht Wu Wen en Xing Ya aan het paren te krijgen. Reuzenpanda’s worden met uitsterven bedreigd. De dieren verleiden tot het krijgen van een jong is een bijzonder complexe aangelegenheid. Niet alleen zijn de vrouwtjes maar één keer in het jaar vruchtbaar, die periode duurt ook nog eens maximaal drie dagen. En dan moet er het geluk zijn dat mannetje Xing Ya op vrouwtje Wu Wen valt.

Parende panda’s

Dat laatste lijkt voorlopig het geval. Als bewijs uploadde Ouwehands Dierenpark op Facebook een foto van de parende panda’s (zie onder). De verzorgers hadden Xing Ya erop voorbereid door hem te trainen in rechtop staan, zodat hij genoeg spierkracht zou ontwikkelen voor het copuleren. Dan blijft de grote vraag: is Wu Wen zwanger? Dat blijkt de komende weken. Verzorgers zullen dagelijks de hormonen in de urine van het vrouwtje monitoren.

Mocht het zo ver komen dat ze een jong krijgen, dan mag het vier jaar in Rhenen blijven. Daarvoor zal Ouwehands Dierenpark 600.00 dollar per jaar aan de Chinese overheid betalen. Xing Ya en Wu Wen zijn een symbolisch geschenk van China aan Nederland.