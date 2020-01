Veel te laat met iets extra’s voor de krantenbezorger, besluit ik hem ’s ochtends op te wachten. Anders lukt het nooit. Goedemorgen, zeg ik, maar het is niet onze vaste krantenbezorger. Waar is hij? vraag ik aan zijn vervanger. Hij is overleden, 71 jaar, hartstilstand net voor de Kerst, zegt hij. De krantenbezorger vóór hem was ook in de zeventig en is overleden. Nu kunnen ze niemand meer vinden en heb ik drie wijken, zegt de 73-jarige man.

