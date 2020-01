Afvalverwerker Renewi neemt vanwege Brexit ook een notering in Amsterdam

Net voor de Brexit op 31 januari een feit is, krijgt de Amsterdamse effectenbeurs er nog een Brits-Nederlands bedrijf bij. Afvalverwerker Renewi liet maandag weten een tweede notering aan te vragen, naast een plek op de beurs in Londen. Zo zullen de aandelen van het bedrijf dat in 2017 ontstond door een fusie tussen Van Gansewinkel en het Britse Shanks, vanaf 30 januari in twee landen verhandeld worden.

Dát Renewi een tweede notering zocht in Nederland, was al bekend. Wanneer dat zou gaan gebeuren nog niet. De timing is niet toevallig: juist een dag voor de Brexit komt het bedrijf naar de Amsterdamse beurs om „de focus op de Nederlandse activiteiten” benadrukken. Renewi wil naar eigen zeggen „een gemakkelijker toegang voor aandeelhouders die in euro’s willen beleggen”. Er worden geen extra aandelen uitgegeven.

Ook hoopt Renewi de zichtbaarheid binnen de Benelux vergroten. De activiteiten op de Nederlandse markt brachten vorig jaar ruim 60 procent van de 1,79 miljard euro van de omzet binnen.

Tegenover het Financieele Dagblad verklaarde Renewi-topman Otto de Bont maandag de Amsterdamse notering: „Het zwaartepunt van Renewi is verschoven naar de Benelux, terwijl de Brexit een hoop vragen met zich meebrengt over de waarde van het pond.” Een overgang ná 31 januari zou daarom mogelijk veel extra kosten met zich hebben meegebracht, iets wat de afvalverwerker wilde voorkomen.

Het Britse Shanks nam in 2016 Van Gansewinkel over voor 456 miljoen euro - waarvan 190 miloen euro in aandelen. Daarmee kwam voor de Nederlandse afvalverwerker een einde aan een turbulente tijd die begon met de verkoop in 2007 aan private equitypartijen CVC en KKR. Zij zetten een belangrijk deel van het overnamebedrag als schuld op de balans. Gecombineerd met lastige marktomstandigheden bracht dat het bedrijf in grote financiële problemen.

Pogingen om een nieuwe koper te vinden liepen op niets uit, waarna schuldeisers de schuld van ruim 800 miljoen daarom in 2015 uit nood omzetten in aandelen. Na een sanering werd Van Gansewinkel opnieuw interessant voor branchegenoten. Uiteindelijk hapte Shanks een jaar later toe.

Dat betekende niet dat het nieuwe bedrijf ook meteen zwarte cijfers ging schrijven. Onder de streep stond ook vorig jaar - Renewi werkt met een gebroken boekjaar dat loopt van april tot april - een nettoverlies van ruim 97 miljoen euro. Langetermijncontracten voor het ophalen van afval in het Verenigd Koninkrijk waren volgens het bedrijf de belangrijkste oorzaak voor het verlies. Afschrijving daarvan zou ervoor moeten zorgen dat er over enkele maanden betere jaarcijfers gepresenteerd worden.

Maandag temperde Renewi dat optimisme echter ietwat. Het bedrijf liet weten een afschrijving van 25,5 miljoen euro te nemen. Onder meer de Brexit en verhoging van de Nederlandse afvalstoffenbelasting zorgen voor de tegenvaller. Daarnaast liet de onderneming weten minder sloop- en bouwafval te verwerken. Dat is een rechtstreeks gevolg van de PFAS- en stikstofcrisis waarmee Nederland in de tweede helft van afgelopen jaar te maken had en veel bouwactiviteiten stil kwamen te liggen.