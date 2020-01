Zeventien nieuwe infecties nieuwe longziekte in China

Chinese autoriteiten hebben zondag bij zeventien patiënten het nieuwe coronavirus aangetroffen. Allen komen uit het Chinese Wuhan, meldt persbureau Reuters op basis van de gemeentelijke gezondheidsdienst van de miljoenenstad. Drie van hen zijn er slecht aan toe.

Het totaal aantal besmettingen met de onbekende variant van het coronavirus, dat een longonstekking veroorzaakt, is daarmee gestegen tot 62. Twee patiënten zijn aan de ziekte bezweken. De bron van het virus lijkt een inmiddels gesloten overdekte vismarkt in Wuhan. Veel is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) nog onbekend over het nieuwe virus, ook de mate waarin het overdraagbaar is van mens tot mens.

De WHO roept andere landen desalniettemin op tot actieve monitoring en het treffen van voorbereidingen. Op luchthavens in Zuidoost-Azië en in de Verenigde Staten worden passagiers uit Wuhan uit voorzorg gescreend. De ziekte werd twee keer buiten China gedetecteerd. In zowel Thailand als Japan ging het om mensen die Wuhan bezocht hadden. Beide patiënten zijn herstellende.

Het nieuwe virus komt net als SARS uit de coronavirus-familie. Aan het besmettelijke SARS stierven in 2002 en 2003 bijna achthonderd mensen wereldwijd. Vanwege het aanstaande Chinese nieuwjaar zullen veel Chinezen op vakantie gaan. Gevreesd wordt dat dit de eventuele verspreiding van dit coronavirus zal versnellen.