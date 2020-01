‘Zestig doden bij aanval militair trainingskamp Jemen’

Bij een aanval op een militair trainingskamp in Jemen zijn tientallen militairen om het leven gekomen. Ook zijn tientallen mensen gewond geraakt. Persbureau Reuters meldt zaterdagavond op basis van de Saoedische staatstelevisie dat het om zestig doden gaat.

De aanval is nog niet opgeëist, maar zou zijn uitgevoerd met drones en raketten door Houthi-rebellen die door Iran worden gesteund. Het militaire kamp ligt ongeveer 100 kilometer ten oosten van de Jemenitische hoofdstad Sanaa, die sinds 2014 in handen is van de Houthi’s. Zaterdag voerde de internationale coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië aanvallen uit op doelwitten van de Houthi-rebellen. Daarbij zouden zo’n 22 mensen om het leven zijn gekomen.

Saoedi-Arabië vecht al ruim vier jaar met zijn soennitische bondgenoten in Jemen tegen de Houthi-rebellen. Die hebben een groot deel van het noorden van het land in handen, waaronder de hoofdstad Sanaa en de havenstad Hodeida. De regering die wordt gesteund door Saoedi-Arabië zetelt in de zuidelijke havenstad Aden.

De voortdurende burgeroorlog wordt door de Verenigde Naties omschreven als ‘s werelds grootste humanitaire ramp. Ongeveer de helft van de bevolking, zo’n veertien miljoen mensen, is afhankelijk van humanitaire hulp. Daarnaast zijn zo’n twee miljoen mensen ontheemd geraakt.