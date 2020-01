Vooral oudere was afgelopen jaren vaker actief op sociale media

Sociale media zijn de afgelopen jaren onder alle Nederlanders populairder geworden, maar vooral bij 65-plussers. Dat blijkt uit maandag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), die een beeld schetsen van het socialemediagebruik van Nederlanders tussen 2014 en nu.

Met name Nederlanders ouder dan 75 jaar hebben de stap naar sociale media gemaakt. In 2014 was 13 procent van deze groep actief op een platform als WhatsApp, Twitter, Facebook of Instagram. Vijf jaar later was dat toegenomen tot circa 40 procent. Ook in de leeftijdsgroep 65 tot 75 jaar was de stijging behoorlijk: van vier op de tien mensen in 2014 naar ruim driekwart vorig jaar.

Het socialemediagebruik van de totale Nederlandse bevolking ouder dan twaalf steeg ook, zij het minder sterk dan onder ouderen alleen. 87 procent gebruikte in 2019 sociale media, tegenover 74 procent vijf jaar eerder.

Tekstberichten

Socialemediagebruikers zijn het meest actief op tekstberichtdiensten als WhatsApp. 84 procent van de mensen boven de twaalf gebruikte in 2019 zo’n app. Sociale netwerken zoals Facebook, Instagram, Twitter of Snapchat waren met 63 procent minder populair. Slechts drie op de tien Nederlanders waren op professionele netwerken (LinkedIn) te vinden. Ongeveer zes op de tien mensen deden aan internetbellen, bijvoorbeeld via Skype.

Het CBS onderzocht ook welke apparaten Nederlanders het vaakst gebruiken om te internetten. Wat blijkt: de smartphone heeft de laptop ergens in de afgelopen vijf jaar ingehaald als populairste apparaat. 92 procent gaat nu via de smartphone op internet, 83 procent doet dat met een laptop. In 2014 was dat nog 74 tegenover 76 procent.