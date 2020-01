Tientallen gedetineerden ontsnapt uit Paraguayaanse gevangenis

Zeker 75 gedetineerden zijn zondag ontsnapt uit een gevangenis in Paraguay. De gevangenen hadden een tunnel gegraven, meldt persbureau Reuters. De politie houdt er volgens de BBC desondanks rekening mee dat de gevangenen op een andere manier zijn ontsnapt en dat de tunnel enkel een afleidingsmanoeuvre was. Onder de gedetineerden zijn ook leden van het grootste drugskartel van Brazilië, het Primeiro Comando da Capital (PCC).

De directeur van de gevangenis is samen met zes werknemers ontslagen. Volgens een woordvoerder van de regering zou de voorbereiding van de ontsnapping zeker dagen hebben geduurd en was het „onmogelijk dat het gevangenispersoneel niet op de hoogte was van de operatie”. De autoriteiten houden er rekening mee dat de bewakers de gevangenen door de voordeur naar buiten hebben laten gaan.

De gevangenisuitbraak vond plaats in de stad Pedro Juan Caballero, aan de grens met Brazilië. De regio staat bekend als een doorvoerpunt van drugs door kartels als PCC. „Het zijn zeer gevaarlijke mensen”, zei een woordvoerder van het ministerie van Justitie. Paraguay heeft de Braziliaanse autoriteiten op de hoogte gesteld van de ontsnapping.