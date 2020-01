SpaceX-raket explodeert succesvol, bemanningscapsule landt veilig

De Falcon 9-raket van Elon Musks ruimtevaartbedrijf SpaceX is zondag zo’n twee minuten na het opstijgen succesvol tot ontploffing gebracht. De persooneelscabine of ‘Dragon Capsule’, kwam voor de explosie los van de raket en landde met hulp van parachutes veilig in de Atlantische Oceaan. Het betrof een oefening waarmee Space X wilde aantonen dat de apparatuur geschikt is voor het vervoeren van personen.

De Falcon 9 steeg op vanaf het Kennedy Space Center in de Amerikaanse staat Florida. Hij legde 19 kilometer af voordat de motoren werden stilgezet en de astronautencabine werd afgeschoten. In de Dragon Capsule is ruimte voor zeven astronauten, maar voor deze proef zaten er twee testdummies in. Deze dummies zijn uitgerust met sensoren die hebben gemeten hoeveel druk er op het lichaam komt te staan bij zo’n noodlanding.

SpaceX voert voor NASA al onbemande vluchten uit naar het International Space Station. Dit was de laatste test voordat het bedrijf ook NASA-astronauten mag gaan vervoeren. Naar verwachting zal dit aankomende zomer al zijn. Eigenlijk zou de veiligheidsoefening zaterdag al plaatsvinden, maar dit ging niet door vanwege slechte weersomstandigheden.

De test was live te volgen op Twitter. In de studio was gejuich te horen bij ieder onderdeel van de test dat slaagde. Op de onderstaande beelden zie je vanuit de cabine de parachutes uitklappen.