Nederlandse ‘valiumverkrachter’ zwierf door Europa en misbruikte vrouwen

Een Nederlandse serieverkrachter zwerft sinds zijn vrijlating in 2010 door Europa en is in zeker drie landen beschuldigd van nieuwe gewelddadige verkrachtingen. Afgelopen week is Johan S. (38) uit Sassenheim gearresteerd in Bulgarije. Minstens twee vrouwen beschuldigen hem ervan hen in Sofia gedrogeerd en verkracht te hebben. S. is eerder in Nederland veroordeeld voor verkrachtingen en aanranding en kreeg de bijnaam de ‘valiumverkrachter’ vanwege de wijze waarop hij vrouwen zou bedwelmen voordat hij zich aan hen vergreep. Sinds S. zijn straf uitzat, dook hij op in Polen, Malta, Spanje en nu Bulgarije.

Woensdag werd S. in Sofia gearresteerd na een tweede aangifte. Hij zou de vrouwen in oktober en december vorig jaar hebben opgepikt in het uitgangsleven van de Bulgaarse hoofdstad, zo melden lokale media. Beiden zeggen dat ze, eenmaal bij hem thuis, duizelig werden en daarna met geweld verkracht werden. Eén van de vrouwen was er zo slecht aan toe dat ze door een ambulance werd afgevoerd en geopereerd moest worden, vertelde ze in een interview met Hart van Nederland.

Vijftien verkrachtingen

Johan S. werd in Nederland bekend toen de politie „vanwege ernstige zedendelicten” in 2006 – toen zeer uitzonderlijk – zijn foto, kenteken en volledige naam verspreidde. S. werd beschuldigd van vijftien verkrachtingen in de omgeving van Leiden en Amsterdam. De toenmalige aardrijkskundeleraar vluchtte via Duitsland naar Brazilië, waar hij datzelfde jaar werd gearresteerd en vervolgens uitgeleverd naar Nederland.

In eerste aanleg veroordeelde de rechtbank in Den Haag hem tot tien jaar gevangenisstraf omdat hij in vier gevallen „op grove wijze zijn seksuele lusten botgevierd” had en „zijn slachtoffers een slaapverwekkend en/of bewusteloos makend middel” toediende. In hun bloed en urine werden roesmiddelen diazepam en chloroform gevonden, waar S. een recept en lege strips van had. Maar in hoger beroep werd zijn straf gereduceerd tot minder dan zes jaar, waardoor hij in 2010 vrijkwam nadat hij tweederde van zijn straf had uitgezeten.

Daarna zou zijn moeder, die samen met zijn vader een advocatenpraktijk had in Sassenheim, hem hebben geholpen zijn strafblad te witten, zodat hij een nieuw leven kon beginnen in Polen. In de stad Poznan logeerde hij in 2010, via couchsurfing, in verschillende studentenhuizen en benaderde hij studentes om hem te helpen met wetenschappelijk onderzoek.

In Polen zijn geen aangiftes wegens zedenmisdrijven tegen hem bekend, maar in 2014 zou hij op Malta een vriendin meerdere malen hebben verkracht. Hij ontvluchtte het eiland om in 2016 voor een vergelijkbaar vergrijp te worden gearresteerd in Barcelona. In 2019 zou hij daar zijn vrijgesproken en zocht S. zijn heil in Bulgarije.

Het Openbaar Ministerie kon op zondag niet zeggen of het de Bulgaarse autoriteiten bijstaat in de zaak. Noch of Nederland andere EU-lidstaten waarschuwt wanneer iemand met een gewelddadig verleden binnen de unie verhuist.