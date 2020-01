Hardhandig optreden Franse agent tegen demonstrant onderzocht

De Franse justitie heeft zondag een gerechtelijk onderzoek geopend naar het hardhandig optreden van een agent tegen een demonstrant. Onderzocht wordt of de agent zaterdag opzettelijk geweld heeft gebruikt tegen de betoger, meldt persbureau AFP.

Beelden van het incident zaterdag waarbij een Franse agent optreedt tegen een demonstrant. Foto AFP

Op beelden van het incident is te zien hoe de demonstrant in Parijs met een bebloed gezicht op straat ligt. Vervolgens slaat de agent de man in het gezicht. De betoger zou hebben deelgenomen aan een demonstratie tegen de pensioenhervormingen van de regering van president Emmanuel Macron.

De beelden wakkeren de discussie over de Franse methode van ordehandhaving aan. Tussen november 2018 en februari 2019 - de hoogtijdagen van de gelehesjesprotesten- zouden meer dan 1.900 burgers gewond zijn geraakt tijdens protesten. Ook raakten 1.200 agenten gewond. Vorig jaar adviseerde een VN-mensenrechtencommissie de Franse regering de ordehandhavingsmethoden te herzien.

Vorige week heeft Macron het ministerie van Binnenlandse Zaken opdracht gegeven maatregelen te nemen om het politiegeweld tegen te gaan. Het was de eerste keer dat Macron zich nadrukkelijk heeft uitgesproken tegen politiegeweld in Frankrijk.