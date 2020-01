Emotionerend slot van danstrilogie over Alzheimer

‘It’s happening in here. Disbelieve. Breathe out, breathe in.” Ritmisch gezang klinkt als veertien dansers het toneel op marcheren. Choreografe Ann Van den Broek zit in het midden van het schemerige toneel achter een mengpaneel en overziet vandaar hoe in een kleine anderhalf uur de doelgerichte passen en handelingen desintegreren, de lichamen ineenschrompelen en de geest implodeert. Op het laatst is een glas water drinken zelfs te moeilijk.

Memory Loss is de apotheose van The Memory Loss Collection, Van den Broeks trilogie over Alzheimer en dementie, de ziekte die haar moeder trof. In dit slotdeel keren elementen uit de eerdere delen Blueprint on Memory en Zooming in on Loss terug. Via live projectie zijn we weer getuige van de kwelling van het ‘Alzheimerspreekuur’, de kooiconstructies met microfoons en schakelaars uit deel twee staan nu in de vier hoeken van het speelvlak. Ook nu zijn zwart en wit de hoofdkleuren. De lichtwisselingen zijn abrupt, zoals periodes van mentale verlorenheid plots doorsneden kunnen worden door flitsen van helderheid.

Van den Broek is in beeld en tekst ongebruikelijk direct in Memory Loss. We zien mensen die zich alleen nog met hulp van anderen kunnen voortbewegen, een haarwassing die eerst als aangenaam, daarna als beangstigend wordt ervaren, ontremd gedrag, de verontwaardigde noodkreet van een familielid, uitleg door een ‘witte jas’ over het aftakelingsproces.

Juist door die herkenbaarheid is het niet het beste deel van de trilogie. Van den Broek is op haar sterkst in de geabstraheerde emotie. Het geeft wel aan hoe groot haar betrokkenheid is en haar behoefte om dit urgente vraagstuk – hoe gaan we met mensen met Alzheimer/dementie om? – met het publiek te delen. Dat maakt óók indruk. The Memory Loss Collection is als geheel een belangrijk tijdsdocument en wie zelf een dierbare heeft zien wegglijden, zal bij het zien van het hulpeloze geschuifel en onbegrip hard moeten slikken.

Dans Memory Loss door Ann Van den Broek. Gezien 18/1, Rotterdam. Tournee t/m 3/3. Info: wardward.be ●●●●●