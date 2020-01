Elke week spelen is cruciaal voor keeper Jeroen Zoet

De entree van trainingscomplex Zoudenbalch is net iets minder koninklijk dan de naam zou doen vermoeden. En de ietwat modderige parkeerplaats heeft ook minder allure dan die van PSV’s piekfijne De Herdgang, waar Jeroen Zoet zich in zesenhalf jaar tot topkeeper ontwikkelde. De eenvoud van FC Utrechts Zoudenbalch symboliseert het stapje terug van de nog altijd ambitieuze doelman.

Maar Zoet had vorige week geen oog voor de iets lagere status van zijn nieuwe werkomgeving. Op Zoudenbalch zijn ook velden, doelen, ballen en bekwame coaches. Dus wat zou hij zich druk maken over de aankleding? De doelman rijdt – zei hij na de eerste training – fluitend van Eindhoven naar Utrecht, waar hij de rest van dit seizoen op huurbasis speelt. Zoet trainde weer met het hart en de ziel van een basisspeler; verdwenen was het perspectief van een bankzitter. Dat deed hem zichtbaar goed.

Maar hij doet met zijn verhuizing van PSV naar FC Utrecht wel een stapje terug. Een opvatting die Zoet fel tegenspreekt. „Hoezo?”, zegt hij uitdagend. Nou, omdat PSV een topclub is en Utrecht niet. „Maar beide clubs spelen de komende vier maanden competitie en beker, niet Europees”, is zijn weerwoord. Hij heeft sportief niets ingeleverd, wil hij er maar mee zeggen.

Wat voor Zoet telt, is zijn terugkeer in het doel, nadat hij daaruit begin november door de inmiddels ontslagen PSV-trainer Mark van Bommel rücksichtslos was verwijderd. Een staat van dienst van zesenhalf seizoenen – met 260 wedstrijden, waarvan 27 in de Champions League, 21 in de Europa League en ook nog eens elf interlands – telde even niet, nadat PSV in de eerste helft van dit seizoen in een sportieve crisis was terechtgekomen en Zoet daarvoor werd geslachtofferd.

Een inschatting van de nieuwe situatie onder Van Bommels tijdelijke vervanger Ernest Faber leerde Zoet dat zijn situatie na de winterstop niet zou veranderen bij PSV. Nadat FC Utrecht zich maandag had gemeld, tekende hij dinsdag een tijdelijk contract en stond-ie woensdag, gretig als een getergde tijger, op trainingscomplex Zoudenbalch. Eerste doelman Maarten Paes is langdurig geblesseerd. Zoets prioriteit: wekelijks spelen bij Utrecht, met het oog op zijn mogelijke selectie voor het Nederlands elftal voor het EK deze zomer.

Bondscoach Koeman

Tegen die achtergrond zal bondscoach Ronald Koeman zijn debuut, vrijdagavond bij PEC Zwolle, met gefronste wenkbrauwen hebben bekeken. Zoet werd drie keer gepasseerd en kende een verre van overtuigend optreden, met één tegendoelpunt waaraan hij schuldig was. De doelman stond kort na rust te ver voor zijn doel en aan de grond genageld bij een zwabberschot van verdediger Kenneth Paal. „Daar had ik meer moeten doen”, erkende Zoet in bedekte termen zijn fout.

Zijn trainer John van den Brom had een gematigder oordeel over dat moment. „Ik vond het niet echt een blunder, maar het siert Jeroen dat hij zich dat doelpunt aantrekt”, aldus de trainer van FC Utrecht, die de komst van Zoet in een breder perspectief plaatst. „Ik heb een kerel in de goal zien staan, een keeper die bij hoge ballen uit durft te komen en onder moeilijke omstandigheden voetballende oplossingen zoekt. Zo zie ik dat graag. Als Jeroen meer ingespeeld raakt, gaan we nog veel plezier aan hem beleven.”

Drie dagen later, in Venlo bij de uitwedstrijd tegen VVV, staat Lars Unnerstall opnieuw in het doel van PSV. Een boom van een kerel met handen als kolenschoppen en gezien zijn postuur een doelman met een opvallend sterk reactievermogen. Dat bleek in de 38ste minuut, toen hij met een fabelachtige reflex een kopbal van Nils Röseler uit het doel ranselde. Aan de Duitser lag het niet dat PSV met een 1-1 gelijkspel opnieuw teleurstelde. En de strafschop waaruit Jonathan Opoku voor VVV scoorde, was onhoudbaar.

Unnerstall liet in Venlo doorschemeren dat hij niet verbaasd was over de keus voor hem als eerste doelman. Waarom zou hij? De Duitser heeft na de wissel met Zoet twee maanden onafgebroken gespeeld en allerminst gefaald. Als er al onzekerheid bestond, school die in de opvolging van Van Bommel door Faber, kort voor de kerstdagen. Maar het trainingskamp in Qatar stelde Unnerstall gerust, omdat alles erop wees dat hij eerste keus zou blijven, ten koste van Zoet. „Hoewel niemand daar met mij over heeft gesproken”, zei hij.

Zo’n gesprek voerde Faber wel met Zoet, zei PSV’s interim-trainer in Venlo. „Ik heb Jeroen verteld dat ik hem geen 100 procent garantie kan geven”, aldus Faber, die vervolgens zijn goedkeuring gaf aan Zoets vertrek naar FC Utrecht. Waarmee hij in verkapte bewoordingen erkende dat hij, ook in het geval Zoet zou blijven, aan Unnerstall de voorkeur had gegeven.

Nieuwe stap

Als er niets verandert, lijkt voor Zoet zijn periode bij PSV voorbij. Hij wil na de competitie – na een half seizoen bij FC Utrecht en een eventuele selectie voor het Nederlands elftal – de balans opmaken. Een vertrek uit Eindhoven ligt voor de hand. Maar daarover speculeren is aan Zoet niet besteed. PSV heeft komend seizoen een nieuwe trainer, zodat de keus voor een eerste doelman ook in Zoets voordeel kan uitpakken. „En dan bepaal ik of ik me focus op PSV, waar ik nog een jaar onder contract sta, of dat ik een nieuwe stap maak.”

Afgezien van de onzekerheid over zijn toekomst – al dan niet bij PSV – keert Zoet hoe dan ook snel terug in Eindhoven. Dinsdagavond speelt FC Utrecht in de achtste finale van het bekertoernooi een uitwedstrijd tegen FC Eindhoven.