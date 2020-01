Eefje de Visser hoogtepunt van rijk gevuld Noorderslag

Onder de naam Eenhoorn Joost werd hij een internetfenomeen met absurdistische video’s op YouTube. Sinds anderhalf jaar mag de Friese oud-gymnasiast Joost Klein zich nu ook rapartiest noemen, met melige raps op een bont ritme-arsenaal. Vorig jaar Paradiso: uitverkocht. Zijn optreden op Lowlands: het was áán, zoals dat heet. Met een mal stemmetje op zijn gloednieuwe album, 1983: „Ik ben geboren op het wereldwijde web, oké.”

Zaterdagavond sprong het publiek zich in de Groningse Oosterpoort gek voor Joost. Schoenen gingen in de lucht in ‘Domme Patta’. Met een als KISS geschminkt zwart-witgezicht en een wit overhemd met stropdas rapte hij vlotjes alsof hij praatte. Amper twee minuten duren zijn dunne tracks. Over zijn vervelende buurman, over Herman van Veen en frikandelbroodjes. Maar te negeren valt het niet hoe Joost, ogenschijnlijk losjes, een nieuwe generatie in vervoering brengt.

Joost.

Peilen en signaleren

Festival Noorderslag in Groningen peilt en signaleert de nieuwste ontwikkelingen in de Nederlandse popmuziek. Terwijl gevestigde (lees: mainstream) Nederpop zich deze dagen in Ahoy Rotterdam laat horen in de reeks Vrienden van Amstel, spelen in de Oosterpoort nieuwe Nederlandse namen zich in de kijker. Zoals via internet opgeklommen nieuwelingen (Joost, Davina Michelle). Frisse, meer ambachtelijke bands uit de Popronde (Áslaug, La Loye, Wies, Queen’s Pleasure, Paracetamøl, Lo-Fi Le-Vi). Acts die terug zijn van weggeweest (Eefje de Visser of de van Kyteman bekende rapper Pax) of hun opmars bevestigen: Turkse folkband Altin Gün kreeg ook hier een warm onthaal.

Al was er overlap. Met een rotvaart reed publiekslieveling Snelle uit Rotterdam om zich met zijn band zaterdagnacht tegen half drie ook nog in Groningen te kunnen presenteren. Niet onverdienstelijk overigens, al kon hiphop niet huiselijker klinken.

GreyHeads

In het Nederlands

Het zingen in de Nederlandse taal zegevierde deze kleurrijke editie; in dromerige en hypnotiserend synthpop, verend op hiphopbeats of soms nog wel rockend. Op slag fan worden was het van Wies bijvoorbeeld. Wat een onbevangen leuk rockbandje. Met schoolse zinnetjes als „Mag ik even meedelen dat ik aan je denk”, kwam gitariste Jeanne Rouwendaal steeds wat dichterbij.

En ook Ricky Cherim, alias Meetsysteem, bewees zich met aanstekelijk, achteloos gebrachte teksten op elektronische beddingen en goede grooves als een van de betere nieuwkomers van het jaar.

Er waren opvallend veel interessante vrouwelijke acts in het programma en dat beantwoordde de doelstelling van de organisatie. Roxeanne Hazes is een inmiddels ervaren podiumdier. Voor prillere zangeressen als Áslaug, Tabitha of Gaidaa, de een wat weifelender dan de ander, stond er duidelijk meer op het spel. En terwijl rapster S10 zangeres Wende had meegebracht voor het intense duet ‘Voor Alles’ op tekst van Joost Zwagerman, bracht de door de wol geverfde band van Pip Blom gewoon puntig en gretig zijn rock.

Gaidaa

Sirene van de Nacht

Wie het talentenaanbod in de kleine zalen niet wilde missen moest ondertussen flink rennen door het blokkenschema. Braafjes en lichtvoetig: Blanks, met een onbekommerde versie van Billie Eilish’ ‘Bad Guy’. De vurig door zijn drummer aangespoorde fusionjazz van het kwintet Greyheads, in overalls en gekke brillen. Minder bedwelmend dan gehoopt: de folky trip van Lars and the Magic Mountain.

En dan het cult-hypeje: de drie Haagse stukadoors, samen Goldband (een merk stucgips). Onderbroekenlol op beats. Flauw. Nee, dan hoe Het Gezelschap (Jordy van De Likt en Diggy Rast) spitte, raasde over het podium én overtuigde.

Het onbetwiste hoogtepunt van Noorderslag werd echter de show van zangeres Eefje de Visser. Menig keer had ze met haar zwevende popliedjes – vindingrijk, wars van ritme, metrum of vorm – in de kleinere zalen gestaan. Nu glorieerde ze als Sirene van de nacht in de Grote Zaal met haar gelaagde, tot een soort moody artpop ontwikkelde muziek. Met twee toetsenisten/bassisten, een drummer en twee zangeressen, zette ze in een armenchoreografie accenten. Een uitgedachte lichtshow lichtte alles fraai uit. Dit is de show die we deze zomer in de avond op de festivals moeten gaan zien.