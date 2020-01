Duizenden sinaasappels duwen

Het gammele vrachtwagentje met een laadbak vol sinaasappels was stilgevallen op een drukke straat in hartje Rome. Getoeter van passerende auto’s. Toekijkend volk op het trottoir. Het zijn de momenten dat je als bestuurder hoopt op een wonder. Dat de motor hoestend en proestend weer aanslaat. Dat de sleepdienst net langsrijdt. Of dat een of andere god even afdaalt van een wolk en een handje helpt. Hier kwam de hulp van een Nederlandse voetballer. Van een toevallig passerende Memphis Depay, in een bruin trainingspak met een wintermuts op zijn hoofd.

Memphis is eind december door een Romeinse chirurg aan zijn kapotte knie geopereerd en verblijft in Italië voor herstel. Memphis is een moderne ‘bro’, een mobieltje is altijd in de buurt voor een foto of een filmpje. Via social media laat hij regelmatig zien hoe hard hij traint. Het is een race tegen de klok om het EK in de zomer te halen.

Memphis stond achter het vrachtwagentje en zette beide handen tegen de laadklep. Het leek een verwijzing naar een ouderwetse wedstrijd op tv: De Sterkste van Nederland.

Zou het de voetballer lukken om precies één maand na zijn operatie het gewicht van duizenden sinaasappels vooruit te duwen? En mocht dit eigenlijk wel van zijn club Lyon en van bondscoach Ronald Koeman?

Samen met een kennis in vergelijkbaar trainingspak begon hij te duwen. Ik richtte me in eerste instantie niet op zijn gezicht, niet op het vrachtwagentje of het verkeer. Nee, ik keek door zijn trainingspak heen, naar de meest besproken knie van Nederland.

Ging Memphis midden op een Romeinse straat zijn EK-deelname verkloten door een vrachtwagenchauffeur te helpen?

Al meteen na de eerste passen van Memphis zag je: dit komt goed. Het overvolle wagentje met sinaasappels rolde bijna moeiteloos de Via della Fontanella in en kwam op een veilige plek tot stilstand. De eigenaar had toch niet stiekem een dotje gas gegeven?

Het hele tafereel werd op een mobieltje vastgelegd en ging de wereld over.

Memphis had gezien dat de laadbak vol sinaasappels lag en vroeg aan de bestuurder of hij er eentje mocht pakken. „Ga je gang”, hoorde de voetballer. Hij pakte een sinaasappel, zei gedag en liep door.

„Zo doen we dat toch? Vroeger deed ik dat ook, iemand helpen met zijn auto.” Ja, zo doet Memphis dat. Bumper duwen, de voorruit schoonkrabben, olie verversen.

Als beroemde mensen gewone zaken tonen wordt het vaak als bijzonder ervaren. Donald Trump op een grasmaaier. Eva Jinek achter het stuur. Mark Rutte met een bezem in zijn hand. Kim Kardashian op een roltrap.

Cynisme ligt op de loer. Is Memphis een uitslover, een o zo hulpvaardige voetballer voor één minuut, een weldoener in de naam van God? Ach, wat zal het. Eén ding maakte het duwen van een vrachtwagentje vol Italiaanse sinaasappelen mij duidelijk: Memphis speelt op het EK.

Wilfried de Jong is schrijver en programmamaker.