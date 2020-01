Dubai pakt weer ‘crimineel kopstuk’

Khalid J. is geen onbekende van de politie. Hij figureert inmiddels al zeker zeven jaar in onderzoeken naar de georganiseerde misdaad. Veel van die onderzoeken houden verband met liquidaties en grootschalige drugshandel. Door het Openbaar Ministerie (OM) wordt hij inmiddels beschouwd als een van de criminelen erven van Gwenette Martha, een onderwereldbaas uit Amsterdam die in mei 2014 werd geliquideerd. Zijn naam duikt ook op in het onderzoek naar Ridouan Taghi, die eind vorig jaar in Dubai is aangehouden.

Zondag werd bekend dat ook Khalid J. in Dubai is aangehouden. Wie is hij?

Khalid J. groeide op in de Amsterdamse Pijp. Als kind wordt hij vanwege zijn mollige postuur ‘Papkind’ genoemd. Op zijn 13de gaat hij boksen bij de beroemde sportschool Albert Cuyp. Daar verliest hij de overtollige kilo’s en verdient hij met hard trainen een nieuwe bijnaam. Naast ‘Papkind’ gaat hij vanaf dan ook door het leven als ‘Mooie Khalid’. Een andere bijnaam is ‘Oog’, omdat een van zijn ogen een beetje hangt. Khalid J. gaat om met criminele buurtgenoten die bij de groep van Gwenette Martha horen. Wanneer die groep in 2012 uit elkaar valt na interne ruzies over drugslijnen, kiest Khalid J. de kant van Martha.

In de nacht van 4 op 5 oktober dat jaar wordt hij aangehouden nadat hij, samen met de inmiddels tot levenslang veroordeelde Naoufal F., betrokken is bij een wilde vechtpartij in de Amsterdamse discotheek Jimmy Woo. Amper twee maanden later wordt Khalid J. opnieuw opgepakt, ditmaal samen met Gwenette Martha. De mannen worden aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een liquidatie. Omdat Khalid J. tijdens zijn arrestatie een doorgeladen vuurwapen op zak heeft, wordt hij veroordeeld tot zeven maanden cel.

Onderwereldconflict

Het blijken de inleidende zetten te zijn van een onderwereldconflict dat eind 2012 volledig ontspoort met een schietpartij in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt. Daarbij worden twee jonge mannen vermoord. Een van hen is Youssef L., de oudere broer van Omar L. Hij werd zondagmiddag overgeplaatst van de gevangenis in Zutphen naar de gevangenis in Vught, na een georganiseerde uitbraakpoging zondagochtend in Zutphen.

Nadat Martha in mei 2014 geliquideerd wordt, is Khalid J. volgens het OM een van de mannen die in het ontstane machtsvacuüm is gestapt. De groep waartoe hij wordt gerekend zou zich onder meer ophouden in Duitsland, Chili, Spanje en Dubai.

Ze zouden contact onderhouden met het Colombiaanse Medellínkartel, de Italiaanse Camorra en de beruchte Ierse Kinahan-clan. Daarnaast zouden ze optrekken met de groepering van Ridouan Taghi. Khalid J. wordt op dit moment niet verdacht van betrokkenheid bij drugshandel.

Binnen deze nieuwe verhoudingen zou Khalid J. fungeren als een soort coördinator binnen een crimineel samenwerkingsverband dat onder leiding staat van Rico ‘De Chileen’ R. Deze Rico wordt ook wel ‘Hermano’ genoemd. In onderschept berichtenverkeer is te lezen hoe Khalid J., volgens het OM, een transport van 200 kilo cocaïne bespreekt. „Hermano gaat daar geen grappen over maken”, zo stelt Khalid J. „Als hij zegt hij staat garant, dan staat hij garant.”

In een ambtsbericht van het Team Criminele Inlichtingen (TCI) wordt Khalid J. omschreven als ‘rechterhand’ van Rico ‘De Chileen’ R. Zijn rol zou verder onder meer bestaan uit het geven van liquidatie-opdrachten. De moord op de 34-jarige Luana Luz Xavier is een van de moorden die daarbij in het criminele milieu wordt genoemd. Zij werd op 9 december 2014 voor de ogen van haar kinderen doodgeschoten in Amstelveen. Op het moment van de moord is haar partner, een Marokkaanse kickbokser met de bijnaam Ziggy, al enige tijd vermist.

In het criminele milieu wordt Ziggy genoemd als de verrader van het in mei 2014 geliquideerde onderwereldkopstuk Gwenette Martha. Het vermoeden bestaat dat de moord op Luana mogelijk verband houdt met de verdwijning van haar partner Ziggy.

Op 14 september 2016 wordt familie van Luana verhoord door de politie. Luana heeft kort voor haar dood een telefoongesprek gehad met iemand die ze ‘Hadi’ noemt, vertellen de familieleden. Dit gesprek zou zijn gegaan over de verdwijning van Ziggy. Luana zou tegen Hadi hebben gezegd dat ze naar de politie zou gaan. Deze ‘Hadi’ zou een grote en gespierde vriend van Ziggy zijn. Daarnaast zou hij een hangend oog hebben. De politie toont daarop een foto van Khalid J. De familieleden herkennen de man op de foto als ‘Hadi’.

Criminele organisatie

In TCI-informatie wordt gesteld dat Rico R. en Khalid J. vier mannen zouden hebben geregeld die de vrouw van Ziggy hebben doodgeschoten. Dit zou zijn gebeurd omdat zij te veel zou hebben geweten en aangaf naar de politie zullen te stappen.

Al deze informatie is afkomstig uit het onderzoek 13Orinus. Dat draait om de handel en wandel van Rico ‘De Chileen’ R. Hij is in 2017 aangehouden in Chili op verdenking van witwassen en drugshandel.

In zijn zaak wordt de naam Khalid J. veelvuldig genoemd. In de zaak 13Orinus wordt J. vooralsnog niet vervolgd. Op dit moment wordt Khalid J. ook niet aangeklaagd voor de moord op Luana of andere concrete liquidaties.

Hij wordt verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie. Het gaat om de groep mannen rond Gwenette Martha die zich van 1 december 2013 tot en met eind 2014 in Amsterdam schuldig zouden hebben gemaakt aan meerdere liquidaties. De groep wordt gelinkt aan ten minste twee onderwereldmoorden en een vergismoord. De moord op Luana Luz Xavier zit daar niet bij.