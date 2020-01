China kondigt verbod aan van plastic tasjes en wegwerpbestek

China scherpt de regelgeving aan rondom plastic voor eenmalig gebruik. Zo zijn plastic tasjes aan het eind van dit jaar in alle grote steden verboden. Daarna moet het verbod uitgerold worden in de rest van het land. Alleen markten met verse producten krijgen tot 2025 om een alternatief te vinden voor hun verpakkingen. Dat hebben het Chinese ministerie van Ecologie en Milieu en een hervormingscommissie zondag bekend gemaakt, meldt persbureau Reuters.

Aan het eind van dit jaar zijn ook plastic drinkrietjes verboden in de steden van het grootste Aziatische land. Verder wordt het gebruik van plastic bestek en kunststof postverpakkingen stap voor stap teruggedrongen. In 2025 moet het verbruik van plastic voor eenmalig gebruik in het restaurantwezen in heel China zijn teruggedrongen met 30 procent. In bepaalde regio’s zal ook een verbod op het produceren en verkopen van plastic producten gaan gelden, maar hierover zijn nog geen details bekendgemaakt.

China verbood eerder al de import van plasticafval. Het land was eerder een grote speler bij het recyclen en verwerken van het wereldwijde plastic. Nu richt China zich op het verhogen van eigen recyclingpercentage en bouwt hiervoor tientallen nieuwe installaties.