Bespioneerde een Nederlandse Trump-aanhanger de Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne?

Een Nederlander lijkt in het middelpunt van de Oekraïne-affaire rond president Donald Trump te zijn beland. Antonius Richard de Caluwé, een 52-jarige Nederlander die hoogstwaarschijnlijk geboren is in België, erkende zaterdag dat hij inlichtingen heeft gestuurd aan een Republikeinse politicus over de Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne, Marie Yovanovitch.

Over de identiteit van De Caluwé is nog veel onduidelijk. Hij lijkt in ieder geval een overijverige Trump-aanhanger, die zich toegang tot de entourage van Trump wist te verschaffen. Maar is hij een charlatan of een spion?

Nieuwe informatie

Het Huis van Afgevaardigden bracht deze week nieuwe informatie naar buiten uit het impeachment-onderzoek tegen president Trump. Hieruit komt naar voren dat een dubieuze Republikeinse aspirant-kandidaat voor het Congres, Robert Hyde, informatie over ambassadeur Yovanovitch doorspeelde aan Lev Parnas, een Oekraïense partner van Rudy Giuliani, de persoonlijke advocaat van Trump. Parnas zat vast in de VS op verdenking van fraude met campagnefinanciering. Hyde stuurde hem vorig jaar berichten dat Yovanovitch in de gaten werd gehouden.

Of er inderdaad sprake was van spionage, moet nog blijken. De Oekraïense justitie heeft een strafrechtelijk onderzoek geopend en ook de FBI gaat onderzoek doen. Dat laat zien dat de autoriteiten de beschuldigingen in ieder geval serieus nemen. De Democraten noemden de suggestie van spionage op Yovanovitch „zeer alarmerend”.

De Amerikaanse ambassadeur in Kiev kwam vorig jaar zwaar onder vuur te liggen vanuit Republikeinse kringen. In mei werd Yovanovitch door Trump ontslagen en in november viel Trump haar aan op Twitter tijdens haar getuigenis in het impeachment-onderzoek.

Oorspronkelijke bron

De rol van De Caluwé werd vrijdag bekend toen Robert Hyde op Twitter schreef dat de Nederlander de oorspronkelijke bron was van de informatie over Yovanovitch. Hyde zou enkele berichten van hem hebben gekopieerd en doorgestuurd aan Parnas. De Caluwé ontkende in eerste instantie tegenover Amerikaanse media, maar een dag later bracht het Huis van Afgevaardigden nieuwe informatie naar buiten waaruit naar voren komt dat de berichten inderdaad van De Caluwé afkomstig zijn.

Eerst stuurde hij een foto van Yovanovitch met het onderschrift ‘Mijn contacten checken’, gevolgd door ‘Ik geef je volgende week het adres’. Later stuurde hij: ‘Er is niets veranderd, ze beweegt nog steeds niet, ze checken later vandaag weer.’ En daarna: ‘Het is bevestigd, we hebben er iemand binnen’, en ‘Hey broski, vertel me, wat is de volgende stap.’

De Nederlander, naar verluidt geboren in het Belgische Wilrijk, erkende zaterdag via een woordvoerster de opmerkelijke berichten verstuurd te hebben. Hij noemt zijn communicatie met Hyde echter „belachelijke kletspraat” en „ongeloofwaardig” en zegt dat hij op geen enkele manier betrokken was bij spionage op Yovanovitch. Volgens De Caluwé ging het om een grap en was zijn band met Hyde vooral „joviaal”.

Groot aanhanger van Trump

Op sociale media was te zien dat De Caluwe, die online verschillende aliassen heeft, een groot aanhanger is van Trump. Inmiddels zijn de meeste van zijn profielen op sociale media verwijderd, maar aanvankelijk stonden er op zijn Facebookpagina foto’s en video’s waaruit blijkt dat hij toegang had tot Trump en zijn entourage. Eind 2018 zette hij een foto online waar Trump zijn petje lijkt te signeren, vlakbij Airforce One. Ook zou hij op het nieuwjaarsfeest van Trump zijn geweest, zo is te zien op een video. Daarnaast staat hij op de foto met Hyde en verschillende Republikeinen uit de entourage van Trump.

In de weken voorafgaand aan het versturen van de berichten over Yovanovitch zette De Caluwé foto's online waarop te zien is dat hij een orthodoxe kerk in Brussel bezoekt. Een van zijn Twitteraccounts, @PrivateBanker, die zondag nog wel online staat, laat zien dat zijn account vanaf 2014 bijna niets anders plaatst dan pro-Trump boodschappen.

De Caluwé zou een huis hebben in Palm Beach, Florida, maar nog wel een Nederlands paspoort hebben.

Zijn woordvoerster, Karyn Turk, is een conservatieve Trump-aanhanger, die in 2016 werd uitgeroepen tot Miss Florida. Daarnaast host ze een tv-show en schrijft ze rechtse commentaren. Turk werd onlangs veroordeeld tot een maand celstraf voor fraude en heeft meerdere aanklachten tegen zich lopen, onder meer voor bedreiging van de ex-vrouw van haar echtgenoot.

De naam van De Caluwé, die ook opereert onder de namen Anthony de Caluwé, Anthony Calloway, Anthony Hemelrijk, Anthony Heavenrich en verschillende varianten daarop, duikt op bij het bedrijf Eurolink Investment Group, een financiële instelling in Bulgarije. Daarnaast verschijnt de naam van De Caluwé op de site ‘Whistleblowers of Private Banking’, waar ongefundeerde informatie wordt verspreid over allerlei financiële instellingen.

Ook is hij de voorzitter van The Leeward Space Foundation, een stichting die het leven van de mensheid op andere planeten wil stimuleren.

Volgens Hyde had De Caluwé een relatie met Kerry Kensington, een Republikein uit Palm Beach. Mogelijk heeft hij via haar kennis gemaakt met Republikeinen zoals Hyde.

Hoewel dat niets zegt over de vermoedens van spionage, laat het wel zien dat het relatief makkelijk is voor buitenstaanders om toegang te krijgen tot de kringen rond Trump. Dat bleek ook al tijdens het Rusland-onderzoek, dat in gang werd gezet doordat een jonge adviseur van de Trump-campagne, George Papadopoulos, zich versprak tegenover een Australische diplomaat.