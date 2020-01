‘Amsterdamse crimineel Khalid J. gearresteerd in Dubai’

De Amsterdamse crimineel Khalid J. (35) is gearresteerd in Dubai, meldt Het Parool zondag. Justitie beschuldigt J. volgens de krant van betrokkenheid bij een criminele organisatie. Samen met J. zou ook een tweede Amsterdamse crimineel zijn gearresteerd. Het Openbaar Ministerie laat weten dat er een 35-jarige man is aangehouden op Schiphol, maar kan verder niets zeggen over de identiteit van de verdachte. NRC heeft contact gehad met de raadsman van J. en die komt later met een verklaring.

J. is verdachte in een groot proces waarin tien Amsterdamse criminelen terechtstaan voor betrokkenheid bij een moordcommando. Hij zou betrokken zijn bij de groep rond Richard R., alias Rico de Chileen, en meerdere liquidaties hebben voorbereid en gecoördineerd, onder meer samen met de inmiddels tot levenslang veroordeelde Naoufal ‘Noffel’ F. en Youssef ‘Skoef’ O. Ook zou hij samengewerkt hebben met Gwenette Martha, tot die in 2014 werd geliquideerd.

Het OM beschuldigde J. en twee andere verdachten ervan in 2012 samen met Martha een liquidatie voor te bereiden op Benaouf A. Ze werden daarvan vrijgesproken in 2015. J. werd wel veroordeeld tot zeven maanden cel omdat hij met een doorgeladen wapen op de Dam liep.

Vorige maand werd de beruchte crimineel Ridouan Taghi ook al gearresteerd in Dubai. Hij is hoofdverdachte in het strafproces Marengo, waarin zeventien verdachten terechtstaan voor meerdere liquidaties.