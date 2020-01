Voor het eerst in jaren weer toename leegstaande winkelpanden

Voor het eerst sinds 2015 is het percentage winkelpanden dat leegstaat toegenomen. Dat meldt marktonderzoeksbureau Locatus zaterdag. De leegstand steeg van 6,7 procent op 1 januari 2019 naar 7,3 procent op dezelfde dag in 2020. Tijdens de vorige piek in 2015 lag het percentage op 7,5 procent.

De toegenomen leegstand komt vooral doordat er uitzonderlijk veel winkels, voornamelijk zaken die gerund werden door zelfstandigen, zijn gesloten. In 2019 sloten 2.767 winkels hun deuren, aldus Locatus. Dat is het hoogste aantal sinds 2004 en ruim 40 procent meer dan het jaar daarvoor. De sluiting van het Canadese warenhuis Hudson’s Bay speelt hierbij een rol: die zorgde voor 0,2 procentpunt extra leegstand.

Ook zijn vorig jaar minder winkelpanden omgevormd tot horecapanden. Normaal gesproken worden jaarlijks zo’n zevenhonderd panden getransformeerd tot horecagelegenheden, vorig jaar waren dit er slechts 239. Ook zijn er minder winkelpanden omgebouwd tot woningen. Locatus benadrukt dat faillissementen geen grote factor zijn in de ontwikkeling van de leegstand.

Flevoland is de enige provincie waar de leegstand afgelopen jaar iets afnam. In alle andere provincies nam zij toe, hoewel er grote verschillen zijn waar te nemen per regio. Zo nam de leegstand in Zeeland met 0,1 procentpunt toe, terwijl die in Limburg met 1,2 procentpunt groeide. In de laatstgenoemde provincie is de leegstand met 11,4 procent het grootst.