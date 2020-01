Tientallen gewonden bij straatprotesten in Beiroet

Bij gevechten tussen demonstranten en ordetroepen in de Libanese hoofdstad Beiroet zijn zaterdag tientallen gewonden gevallen. Volgens het Rode Kruis in Libanon gaat het om ruim 220 mensen, melden internationale persbureaus, van wie er tachtig naar het ziekenhuis zijn gebracht. Andere bronnen bevestigen dat aantal slachtoffers nog niet.

Agenten probeerden de betogers te verdrijven met rubberkogels, waterkanonnen en traangas. Op hun beurt gingen de demonstranten de ordetroepen te lijf met boomtakken en palen. Vijftien mensen zouden zijn opgepakt. President Michel Aoun heeft het leger opgedragen de orde te herstellen in Beiroet.

De rellen in Libanon laaiden deze week weer op, nadat ze eerder juist wat waren afgezwakt. In oktober braken grootschalige protesten uit, waarin burgers hun woedde uitten over de politieke klasse die het land de afgelopen decennia heeft geleid. Libanon kampt met een ernstige economische crisis, die volgens de demonstranten de schuld is van het wanbeleid en de corruptie van de heersende elite.

Eind oktober zetten de protesten premier Saad Hariri ertoe aan af te treden. President Michel Aoun wees halverwege december de ingenieur Hassan Diab aan als nieuwe minister-president. Sindsdien is Diab bezig met de formatie van een nieuwe regering, vooralsnog zonder resultaat. De crisis blijft zich intussen verergeren: de Libanese munt is inmiddels bijna de helft in waarde gedaald en burgers die hun vertrouwen in de banken hebben verloren, vielen afgelopen week geldautomaten en bankfilialen aan.