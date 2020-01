Onweer en overstromingen in Australisch bosbrandgebied

De Australische oostkust wordt zaterdag geteisterd door zware onweersbuien. Hierdoor zijn op meerdere plekken overstromingen ontstaan en wegen versperd, melden Australische media. Ook is de elektriciteit op meerdere plekken van de staten Queensland, Nieuw-Zuid-Wales en Victoria uitgevallen.

Een koala likt regenwater van straat. Foto Pamela Schramm/Reuters

De nooddiensten moesten tot dusver meer dan 160 keer uittrekken. Op zeker twee plaatsen moesten mensen gered worden die in hun auto werden meegevoerd door de waterstromen. In de stad Gold Coast kwamen een moeder en haar kind vast te zitten onder een omgevallen boom. Voor zover bekend zijn er geen dodelijke slachtoffers gevallen.

Het Australische weerbureau Bureau of Meteorology waarschuwt dat de komende uren nog veel regen zal vallen en dat de kans op overstromingen blijft bestaan. Wel nemen de buien in de loop van de dag af in hevigheid.

Hoewel de onweersbuien voor ongemakken zorgen, wordt de regen verwelkomd in Oost-Australië. In het gebied woeden al maanden ernstige bosbranden, waarbij tot dusver meer dan 10,7 miljoen hectare grond is afgebrand en 29 mensen om het leven kwamen. Een deel van het vuur is gedoofd door de regen, maar er woeden nog altijd zeker honderd branden, meldt persbureau Reuters.

Lees ook: De premier van Australië gaat het vooral om de marketing