Neem je partner mee

Het Winter Wonder Circus in Tilburg organiseert ontmoetingen om eenzaamheid te voorkomen, bericht het Brabants Dagblad. Hoe werkt het? Je gaat naar het circus, en dan: mensen kunnen op eigen initiatief met elkaar in contact komen. Of ze worden ‘interactief’ gekoppeld via een comédienne. En ze kunnen gekoppeld worden aan de hand van schriftelijke wensen na afloop van het circus.

Het krantenbericht sluit af met: het circus is niet uitsluitend voor mensen die alleen zijn komen te staan. Ook hun partner mag meekomen. Het geheel wordt gesponsord door een lokale uitvaartondernemer van Monuta.

