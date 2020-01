Metalzangeres Floor Jansen wint Popprijs 2019

Met Floor Jansen bekroont de jury een zangeres die al meer dan twintig jaar actief is binnen de symfonische metal, eerst bij After Forever en sinds 2012 als frontvrouw van het Finse Nightwish, maar pas afgelopen jaar met haar optreden in het tv-programma Beste Zangers landelijke bekendheid kreeg. „Daarin, maar ook in haar concerten met Nightwish, heeft Floor Jansen zich bewezen als een van de beste, meest veelzijdige zangeressen in Nederland”, stelt de jury. Gewaardeerd wordt dat haar muziek ‘een verbindende kracht heeft, voorbij de subcultuur’.

Via een videoscherm liet ze Noorderslag weten dat ze thuis in Zweden champagne drinkt op het winnen van de prijs. „Ik voel me verschrikkelijk vereerd. Ik maak twintig jaar muziek, deze erkenning is fantastisch.” Jansen toonde zich in eerdere interviews teleurgesteld dat ze overal succes had behalve in haar thuisland.

Betekenisvol popjaar

Noorderslag had er al een idee van dat de winnaar niet aanwezig zou zijn; de uitreiking van de Popprijs was ingekort tot tien minuten. De winnaar treedt normaal gesproken direct op. Andere kanshebbers voor wie 2019 een betekenisvol popjaar was, zoals Duncan Laurence die het Eurovisie Songfestival won, de opmars van rapper Snelle en de band Altin Gün dat veel internationaal veel succes had, traden dit EurosonicNoorderslag ook op.

De Popprijs, die wordt uitgereikt door Buma Cultuur is voor de band of artiest die in het afgelopen jaar de ‘belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek’. Vorig jaar was de Popprijs - een beeld van kunstenaar Theo Mackaay en 10.000 euro - voor rapper Ronnie Flex. Daarvoor wonnen Martin Garrix en Kensington.