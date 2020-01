Harry en Meghan verliezen koninklijke titels en financiële toelage

Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle doen dit voorjaar officieel een stap terug uit de Britse koninklijke familie. Ze mogen dan geen gebruik meer maken van hun koninklijke titels en zullen de financiële vergoeding verliezen die ze kregen voor hun verplichtingen als royals. Dat staat in een verklaring die Buckingham Palace zaterdagavond heeft gepubliceerd.

Harry en Meghan zullen daarnaast de verbouwingskosten terugbetalen van Frogmore Cottage, hun woning in het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om een bedrag van circa 2 miljoen pond, oftewel ruim 2,3 miljoen euro. Ze hadden eerder al gezegd dat ze de verbouwing willen vergoeden. Of het echtpaar ook zelf gaat betalen voor zijn beveiliging, zegt Buckingham Palace niet. De noodzaak daarvan wordt bepaald door „onafhankelijke procedures die hun waarde in het verleden hebben bewezen”, aldus het paleis.

‘Geliefde familieleden’

Tegelijk met Buckingham Palace liet ook koningin Elizabeth II zaterdag een communiqué uitgaan. Daarin zegt de 93-jarige vorstin dat Harry, Meghan en hun zoon Archie „altijd zeer geliefde leden van de familie zullen blijven”. „Ik zie in welke uitdagingen ze de voorbije twee jaar hebben moeten doorstaan vanwege de intensieve media-aandacht, en hoop met hen mee dat ze een onafhankelijker leven zullen krijgen.”

Daarnaast is de monarch naar eigen zeggen „vooral trots op de snelheid waarmee Meghan onderdeel van de familie is geworden”. „Ik ben blij dat we na maanden van gesprekken samen een een constructieve en vruchtbare weg naar de toekomst hebben gevonden voor mijn kleinzoon en zijn gezin”, aldus Elizabeth. „Mijn hele familie hoopt dat deze afspraken hen in staat stellen een gelukkig en vredig leven op te bouwen.”

Vorige week woensdag maakten Harry en Meghan bekend dat ze gaan stoppen als senior-leden van het koningshuis. Ze willen zelfstandig een leven opbouwen, hun eigen geld verdienen en in Canada gaan wonen. Het paar had veel last van de opdringerige Britse tabloids, die voor de stap terug van Harry en Meghan direct het etiket Megxit verzonnen. De roddelbladen meldden ook dat de aankondiging voor flinke ruzie had gezorgd in de koninklijke familie. Maandag gaf koningin Elizabeth niettemin officieel haar goedkeuring aan het besluit van haar kleinzoon en zijn vrouw.