Goedkope bedriegers met dure slow juicers

Er zijn diverse methodes om de gezondheid van pasgeboren baby’s te beschermen. De moeder kan bijvoorbeeld tijdens haar zwangerschap beslissen om zich rond de 22 weken te laten vaccineren tegen kinkhoest. Die methode is sinds december onderdeel van het standaard vaccinatieprogramma. Het is effectief en veilig gebleken om de allerkwetsbaarste jongste kinderen te beschermen tegen die gruwelijke ziekte, die ervoor zorgt dat baby’s zulke ernstige hoestbuien hebben dat ze blauw in het gezicht worden.

Laten we dat eens afwegen tegen een andere methode om de gezondheid van uw ongeboren kind te beschermen: u gaat naar de Bijenkorf om een veredelde sinaasappelpers van het merk Versapers aan te schaffen. Kosten 400 euro.

Die optie werd deze kruidenvrouwtjes-week op tafel gelegd als alternatief voor vaccineren. Ze kwam van een illuster duo: de gezaghebbende Eva van Zeeland, oftewel Miss Natural Lifestyle, en de malafide ondernemer Joost Duisterwinkel. Die laatste handelt vanuit Thailand in dit soort vruchtenpletters, volgens mevrouw Natural Lifestyle een zogeheten „green vaccine” om „je immuunsysteem te verbeteren!” Ze beloofden zo’n apparaat te doneren aan honderd vrouwen die zich niet lieten inenten met het kinkhoestvaccin.

Het maakte me boos. Niet vanwege de loting, of de smerige beïnvloeding van vrouwen om hun kind risico te laten lopen, of het feit dat ze hun actie ‘ludiek’ noemen terwijl de ziekte dat niet bepaald is. Hoe ze schaamteloos aandacht zoeken voor hun slechtlopende prullaria en die potdorie nog van mij krijgen ook. Nee, mijn oog viel op de producten van die ondernemer. Wie heeft er in vredesnaam het lef om onwetende consumenten een sapjesmaker van 400 euro aan te smeren?

Hoho, zou meneer Duisterwinkel zeggen. Het is niet zomaar een sapmaker. Het is een zogenaamde ‘slowjuicer’ die het voedsel niet in stukken hakt maar kneust, aait, het sap er vriendelijk uit masseert. En dat zou een enorm voordeel betekenen, claimen Duisterwinkel en de andere slowjuice mannetjes. Zij vinden onderzoek en kennis ontzettend belangrijk, zo blijkt uit hun kritiek op de kinkhoestvaccinatie. In woedende hoofdletters staat op de actiesite geschreven dat er „GEEN ONDERZOEKEN GEDAAN zijn naar de veiligheid en effectiviteit van vaccins en vaccineren”.

En omdat ze onderzoek kennelijk ontzettend belangrijk vinden, ging ik op zoek naar het onderzoek achter alle heilzame claims van het slowjuicen. Niet verrassend misschien: het was er nauwelijks.

Dat is telkens zo wonderlijk aan dit soort mensen. De rigoureuze studies die ze van anderen eisen, daar hoeven ze hun eigen claims niet aan te houden. Ze lijken eerlijk gezegd niet eens nieuwsgierig naar de mogelijke antwoorden, ze weten het al. Ze nemen woorden als vezel, vitamine en mineraal in de mond alsof het een soort fenomenen zijn, ongrijpbare verschijnselen in plaats van gewoon chemie: relatief eenvoudig meetbare stoffen.

Gelukkig zijn er onderzoekers die wel nieuwsgierig zijn en een vergelijkend warenonderzoek uitvoerden. Bij een handvol vitamines, mineralen en andere stoffen werd geen significant verschil gemeten tussen het slow juicen en een sapcentrifuge of een blender, die ongeveer een derde kost. Er is trouwens een goedkoper alternatief waar nog meer vezels en vitamines behouden worden: gewoon uw kaken gebruiken om de boel te vermalen. Machtige effectieve machines zijn dat.

Godzijdank doen vaccinatie-onderzoekers, in tegenstelling tot wat beweerd werd, wel gewoon hun werk. Ze hebben case-control studies om effectiviteit in beeld te krijgen, hebben veiligheidsstudies gedaan bij tienduizenden zwangeren in Amerika, Engeland en Argentinië om eventuele zwangerschapscomplicaties bij moeder en kind in beeld te krijgen. Ze hebben alles onder de loep genomen: vroeggeboorte, doodgeboorte, keizersnedes, nierfalen bij de baby, laag geboortegewicht, nog veel meer. En het vaccin werd veilig bevonden.

Ook bij het zien van zoveel goedkope menselijke lelijkheid zoals deze slowjuice-actie, blijf ik positief. Mensen zijn beter uitgerust dan u denkt om zulke bullshit te detecteren. En er zijn maar heel weinig mensen zo gek om gezondheidsbeslissingen van hun kind op het spel te zetten voor een bedrieglijk fruitdrankje.

Rosanne Hertzberger is microbioloog.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 18 januari 2020