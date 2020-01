‘Britse kranten schrijven negatiever over Meghan dan over Kate’

The Guardian lijkt zaterdag een einde te maken aan de discussie of de Britse roddelpers écht valser is over de hertogin van Sussex, Meghan, dan over haar schoonzus en hertogin van Cambridge, Kate. De krant analyseerde 843 artikelen over Meghan en kwam tot de conclusie dat 43 procent hiervan negatief van toon is. In dezelfde periode werden er over Kate 144 artikelen gepubliceerd, waarvan slechts 8 procent een negatieve toon had.

Hiermee komt The Guardian tot een vergelijkbare conclusie als Buzzfeed. Die Amerikaanse nieuwswebsite analyseerde eerder al hoe er met betrekking tot een aantal onderwerpen werd geschreven over Meghan versus Kate. Dit leverde een ongemakkelijk lijstje op.

Waar Kate door de tabloid Express bijvoorbeeld werd aangemoedigd om avocado’s te eten als geneesmiddel tegen misselijkheid tijdens haar zwangerschap, werd Meghan in dezelfde krant juist bekritiseerd voor het eten van die vrucht omdat deze in verband zou staan met „mensenrechtenschendingen, droogte en millennial-schaamte”.

De Daily Mail schreef bij beide vrouwen een artikel over het feit dat zij hun hand op hun zwangere buik legden. Kate deed dit volgens de krant echter „teder wiegend”, terwijl dezelfde actie door Meghan door Daily Mail werd geduid als „trots, ijdelheid of acteerwerk”. Ook werden Kate en haar man William door The Sun toegejuicht omdat ze zich durfden uit te spreken tegen de stiff upper lip, terwijl Meghan en Harry met dezelfde actie volgens dezelfde krant verdeeldheid zaaiden.

Stap terug uit The Firm Dat de relatie tussen de Britse roddelpers en Meghan en prins Harry moeizaam verloopt, is al langer duidelijk. Het duo stelt al tijden dat de pers hen opjaagt en negatiever is dan gewoonlijk, mogelijk omdat Meghan uit de Verenigde Staten komt en wil breken met een aantal tradities. Prins Harry spande zelfs meerdere rechtszaken aan tegen tabloids, waarin de uitspraak nog moet komen.

De houding van de Britse roddelpers is een van de zaken die de hertog en hertogin van Sussex hebben doen besluiten een stapje terug te doen van het koningshuis. Het stel maakte begin januari bekend terug te treden als „senior leden” van The Firm en deels in Canada te willen gaan wonen. Ook dit besluit werd niet gewaardeerd door veel Britse kranten.