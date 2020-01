65 procent van Nederlanders vóór vuurwerkverbod

Twee op de drie Nederlanders zijn voor een algemeen vuurwerkverbod. In november 2019 was nog maar 50 procent voor een dergelijke maatregel. Dat blijkt zaterdag uit een peiling die I&O Research in de tweede week van januari deed. 85 procent van de Nederlanders vindt het „niet langer verantwoord” om op de huidige manier vuurwerk af te steken tijdens Oud en Nieuw.

In 2016 noemde 61 procent van de Nederlanders het afsteken van vuurwerk tijdens Oud en Nieuw een „mooie traditie”, dit jaar was dat nog maar 44 procent. Nederlanders die vóór een vuurwerkverbod zijn, geven hiervoor verschillende redenen. Een deel vreest voor schade en letsel of vindt dat „het wel oorlog lijkt” tijdens de jaarwisseling. Anderen willen een vuurwerkverbod om milieuredenen of omdat ze vinden dat „men zich niet aan de regels houdt”.

Nederlanders die positief tegenover vuurwerk staan en twijfelen of zij zich achter een algemeen verbod moeten scharen, stellen dat „de kwaden het verpesten voor de goeden” - waarmee verwezen wordt naar vandalistische incidenten tijdens nieuwjaarsnacht. Dezelfde groep stelt dat er beter gehandhaafd moet worden. De groep die tegen een verbod zegt te zijn, vindt onder andere dat vuurwerk bij Oud en Nieuw hoort en denkt dat een verbod niet te handhaven is.

Alleen FVD-stemmers niet vóór verbod

Opvallend genoeg is de steun voor een vuurwerkverbod bij aanhangers van vrijwel alle politieke partijen toegenomen. Vooral onder VVD- en CDA-stemmers is de steun voor een verbod gegroeid: onder de VVD’ers van 45 naar 62 procent, onder de CDA’ers van 41 naar 55 procent. Alleen Nederlanders die op Forum voor Democratie stemmen zijn niet in meerderheid voor een verbod. 51 procent van hen vindt dat het afsteken van vuurwerk door particulieren níet verboden moet worden.

Begin januari sprak een meerderheid van VVD- en CDA-burgemeesters zich al uit voor een verbod.

Na nieuwjaarsnacht, getekend door onder andere vuurwerkincidenten gericht tegen hulpdiensten en de tragische dood van een vader en zijn kind door een vuurwerkongeluk, ontstond in de Tweede Kamer een meerderheid voor een verbod op vuurwerk. Niet veel later maakten ook regeringspartijen VVD en CDA bekend voor een verbod te zijn. Hiermee lijkt de kans groot dat er een gedeeltelijk of geheel verbod op het afsteken van vuurwerk tijdens Oud en Nieuw komt.

Hoe het landelijke verbod er precies uit gaat zien, is nog niet helemaal duidelijk. Sommige partijen pleiten voor een algeheel verbod, andere zijn voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) concludeerde eind 2017 al dat een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen noodzakelijk was om vuurwerk te verbieden „dat veel letsel en overlast veroorzaakt”.