Zeven Nederlanders vast voor cocaïnesmokkel haven van Antwerpen

De politie in België heeft deze week twaalf mensen gearresteerd die verdacht worden van betrokkenheid bij grootschalige drugssmokkel in de haven van Antwerpen. Onder de arrestanten bevinden zich zeven Nederlanders met leeftijden tussen de 22 en 45 jaar, meldt het Openbaar Mininsterie in Antwerpen vrijdag.

De Belgische politie had een van de verdachten, een 51-jarige man uit Boom, een gemeente in de buurt van Antwerpen, al langer op het oog. Hij zou als chauffeur „een schakelrol vertolken” en in december een container met ruim vierhonderd kilo cocaïne afkomstig uit de Dominicaanse Republiek uit de haven te willen smokkelen. Afgelopen maandag was hij op weg om op vergelijkbare wijze weer een container op te halen, ditmaal afkomstig uit Ecuador.

Onderzoek in stroomversnelling

De politie besloot de chauffeur met de container naar een loods in Bornem te volgen. Speciale eenheden vielen de loods binnen toen de cocaïne overgeladen werd in twee bestelbusjes. Negen verdachten werden tijdens de inval gearresteerd. In de twee auto’s werden in diverse verborgen ruimtes 203 kilo cocaïne aangetroffen. In de loods en bij een latere huiszoeking in Genk trof de polite diverse vuurwapens en explosieven aan.

Na de inval in de loods kwam het onderzoek in „een stroomversnelling”, schrijft het parket van Antwerpen, omdat de organisatie ook betrokken zou zijn bij andere drugstransporten. Donderdag voerde de politie drie huiszoekingen uit. Een 27-jarige man uit Deurne en een 29-jarige man uit Turnhout werden daarbij aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij een vergelijkbare drugstransport in december.