Wim van de Donk stopt als commissaris van de koning in Noord-Brabant

Commissaris van de koning in Noord-Brabant Wim van de Donk treedt komend najaar af. Dat heeft hij vrijdag bekend gemaakt tijdens de Statenvergadering in Den Bosch. In een interview met Omroep West vertelt hij: „Het is misschien ook wel goed voor Brabant. Na tien jaar eens een ander gezicht op deze plek, een ander geluid dan dat van mij. Brabant gaat toch wel verder.”

Van de Donk (57) wordt in oktober rector van Tilburg University en voorzitter van het College van Bestuur van de universiteit. „Dat is altijd mijn academische thuis gebleven”, vertelt hij aan Omroep West. Van de Donk was aan die instelling eerder hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde. Bij zijn aantreden als commissaris in 2009 stond hij ook niet zozeer bekend als bestuurder, maar vooral als professor.

‘Nooit goed moment’ om te vertrekken

De Brabantse provinciebestuurder werd in 2017 genoemd als kanshebber voor een ministerspost namens zijn partij CDA, maar viel af. Gevraagd om terug te kijken op de jaren waarin hij commissaris was, zegt hij in het interview met de lokale omroep: „Het is nooit af, dat is een provincie niet.”

In de afgelopen tien jaar verloor zijn partij aan invloed in de provincie - en na ruzies en boerenprotesten over het provinciaal landbouwbeleid stapte de CDA-fractie vorig jaar uit de coalitie. In Brabant groeiden ook de zorgen over drugscriminialiteit. „Er is nooit een goed moment, ik had het graag anders gezien”, aldus Van de Donk. „Maar ik ben nog niet weg.”