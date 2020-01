Veel wachttijden ziekenhuiszorg boven maximale norm

De wachttijden voor veel behandelingen in de ziekenhuiszorg zijn de afgelopen vijf jaar flink opgelopen. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van onderzoeksbureau Mediquest, die zijn opgevraagd door De Telegraaf. Bij de polikliniek oogheelkunde en de maag-, darm- en leverarts was de gemiddelde wachttijd vorig jaar ruim zeven weken, twee weken langer dan in 2015.

Patiënten moeten bij veel specialismen in de polikliniek vier tot vijf weken wachten op een behandeling. Dat is langer dan de maximaal aanvaardbare wachttijd van vier weken, die zorgaanbieders en zorgverzekeraars voor veel behandelingen hebben afgesproken. Mediquest heeft de cijfers van andere specialismen vrijdag nog niet paraat. Volgens de laatst gepubliceerde cijfers moest bijna 30 procent van de patiënten in 2018 langer dan vier weken wachten op hun eerste afspraak, in 2015 gold dit voor ruim 19 procent.

De langere wachttijden worden vooral veroorzaakt door het personeelstekort in de zorg, dat de afgelopen jaren is opgelopen. In het derde kwartaal van 2019 waren er ruim 39.000 openstaande vacatures, volgens de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit tekort loopt in 2022 naar verwachting op tot 80.000.

Volgens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) zijn de hogere wachttijden ook te wijten aan de landelijke stakingen vorig jaar, zegt een woordvoerder in De Telegraaf. Daardoor moesten onder meer afspraken in poliklinieken worden verplaatst. In november staakten duizenden verpleegkundigen en andere ziekenhuismedewerkers voor betere arbeidsvoorwaarden tijdens de eerste landelijke stakingsdag van ziekenhuizen.