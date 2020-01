Van Laarhoven voorlopig nog niet naar ziekenhuis

De net uit Thailand overgekomen oud-coffeeshophouder Johan van Laarhoven mag van de Nederlandse staat voorlopig niet naar het ziekenhuis. Dat heeft de landsadvocaat vrijdag gezegd in een kort geding voor de rechtbank van Den Haag, meldt persbureau ANP. Hij kan nu in ieder geval niet naar het ziekenhuis tot volgende week, als de rechter uitspraak doet in de zaak van Van Laarhoven tegen de staat.

Lees ook: Familie van Van Laarhoven op Schiphol: ik mocht mijn broer geen hand geven

De verdediging van Van Laarhoven had gevraagd of hij vanwege zijn slechte fysieke toestand kon worden vrijgelaten en naar een ziekenhuis kon worden overgebracht. Na een eerste onderzoek constateerde een arts in de penitentiaire inrichting in Vught, waar de oud-coffeeshopbaas wordt vastgehouden, dat de zorg daar op dit moment afdoende is. Wel zou zijn afgesproken dat Van Laarhoven binnen twee weken een cardioloog moet zien. Specialisten zouden volgens de landsadvocaat ook naar de gevangenis kunnen komen.

Van Laarhoven, oprichter van coffeeshopketen The Grass Company, kwam donderdagavond aan op Schiphol. Hij zat sinds 2014 vast in Thailand vanwege het witwassen van drugsgelden en kreeg daarvoor een celstraf van netto twintig jaar opgelegd. In Nederland geldt voor die criminele activiteit een straf van bijna elf jaar. Daarnaast loopt in Nederland nog een zaak tegen Van Laarhoven voor het leiden van een criminele organisatie, witwassen en belastingfraude. Hij woonde sinds 2008 in Thailand.