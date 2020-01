Twan Huys presenteert Buitenhof tot einde seizoen

Twan Huys gaat het politieke debatprogramma Buitenhof op NPO1 tot het einde van het seizoen presenteren. Dat heeft de VPRO vrijdag bekendgemaakt. Hij vervangt presentator en NRC-journalist Hugo Logtenberg, die sinds kort op vrijdagavond de nieuwe talkshow Op1 presenteert.

In december presenteerde Huys al een keer de zondagse talkshow van AVROTROS, BNNVARA en de VPRO, toen als vervanger van het vaste presentatieteam. De 55-jarige presentator verliet in 2018 de publieke omroep om bij RTL de presentatie van RTL Late Night over te nemen. Kijkcijfers vielen echter tegen en afgelopen voorjaar besloot RTL de stekker uit het programma te trekken.

Voor de publieke omroep maakte Huys eerder College Tour en was hij presentator van actualiteitenrubriek Nieuwsuur. „Het is eervol toe te treden tot het presentatieteam van Buitenhof, de bakermat van de televisiejournalistiek”, laat Twan Huys (55) vrijdag weten. Hij zal de presentatie van Buitenhof afwisselen met Pieter Jan Hagens.