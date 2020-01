Malen, malen, malen en maar niet kunnen slapen

‘Als ik het huis uit moet, bij vrienden op bezoek of naar een festival, dan slaap ik de avond ervoor nauwelijks”, zegt Joris van der Heijdt (48) uit Twijzelerheide in Friesland. „In mijn hoofd speel ik eindeloos verschillende scenario’s af: hoe rijden we daarheen? Wat kan er gebeuren als ik daar ben? Wie komen er precies en wat zouden die tegen me kunnen zeggen?”

Ook Annemarie Haverkamp (44) uit Nijmegen weet hoe het is om uren wakker te liggen van gedachten die niet te stoppen lijken. Sinds de geboorte van haar gehandicapte zoon, inmiddels is hij 15 jaar, zit haar hoofd geregeld vol met vragen waar ze het antwoord niet op weet. Moeten we die rugoperatie doen? Wordt zijn kwaliteit van leven er beter van? Wie ben ik om dat voor hem te bepalen?

Afgelopen anderhalf jaar hebben fotograaf Annabel Oosteweeghel en ik mensen met slapeloosheid geportretteerd. Op 18 januari komt het boek Insomnia uit en opent de gelijknamige tentoonstelling in Museum de Fundatie in Zwolle. Iedereen had een ander verhaal, maar wat overeenkwam, is dat iedereen piekert.

Piekeren wordt omschreven als het hebben van een continue, negatieve gedachtestroom die zich maar blijft herhalen. Vragen waar je de oplossing niet voor weet. Ernstige zorgen, maar ook kwesties die ’s avonds een groot probleem lijken en de volgende ochtend niet meer.

Iedereen piekert, en slapelozen zelfs heel veel. Maar waarom bestaat het eigenlijk? Heeft piekeren ook nut? „Door je zorgen te maken om iets, kun je voorbereid zijn op tegenslag”, zegt Margriet Sitskoorn. Ze is neuropsycholoog en hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Tilburg University. „Het kan nuttig zijn om te bedenken wat er kan gebeuren en wat je eraan kan doen.” Bijvoorbeeld: als ik morgenochtend mijn collega niet voor 9 uur de mail met informatie stuur, heeft zij geen tijd meer om zich in te lezen voor de afspraak. Of: als ik de opdracht niet binnenhaal, verdien ik deze maand te weinig en kan ik de huur niet betalen. En ook: als ik niet goed slaap, ben ik morgen niet scherp en verknal ik mijn presentatie.

Niet alles waarover je kunt malen, is piekeren. We moeten onderscheid maken tussen piekeren en functionele onrust, zegt Sitskoorn. „Vragen als ‘ben ik blij met mijn werk?’ en ‘wil ik kinderen?’ horen bij het leven. Maar als je in zo’n vraag blijft hangen en eindeloos nadenkt over alle voors en tegens zonder een keuze te maken, dan is het piekeren.”

Hersenactiviteit

Hersenonderzoekers weten nog niet precies hoe nachtelijk piekeren werkt in het brein, maar Eus van Someren, slaaponderzoeker aan het Nederlands Herseninstituut, heeft er wel ideeën over. „Ik verwacht dat de circuits in het brein die met taal te maken hebben, iets te actief blijven. Het brein van een slapeloze lijkt tijdens de nacht te veel op een wakker brein.”

Zijn onderzoeksgroep meet hersenactiviteit van slechte slapers gedurende de nacht. Mensen met slapeloosheid hebben hersengolven die op slaap duiden, maar tegelijkertijd treden er hersengolven op die duiden op waak, zegt hij. Het brein lijkt in een toestand van slaap, maar tijdens de slaap is het brein nog steeds waakzaam. „De slaap van slapelozen is als een duikboot die ondergaat, maar steeds met de periscoop naar het oppervlak gaat. Alsof het brein in de gaten moet houden of alles nog oké is in de omgeving.” Dat ervaar je als de hele nacht geen oog dicht doen. „Zo slapen geeft niet de rust die een goede nacht slaap brengt.”

’s Nachts kun je lang malen omdat een slaperig brein – van zowel een slapeloze als een goede slaper – niet efficiënt is in oplossingen bedenken. „Je kunt uren nadenken over iets waarover je je zorgen maakt en de volgende ochtend pas denken: ‘Hè, heb ik daar nou uren van wakker gelegen? Zo’n groot probleem is dit nou ook weer niet.’ Maar ’s nachts komt de oplossing niet snel langs. De circuits in het brein die daarvoor zorgen, zijn slaperig, die doen niet mee.”

Controle

Mensen die veel piekeren hebben geen controle over hun aandacht, zegt neuropsycholoog Sitskoorn. Daarbij hebben piekeraars een hang naar negatieve gedachten. En die blijven zich herhalen. Wat kun je daaraan doen? „Door aandachtstrainingen kunnen mensen leren gedachten wel binnen te laten komen, maar er geen emotionele lading aan te geven of je ergens anders op te richten. Zo kun je leren om gedachten los te koppelen van het negatieve of je bewust te richten op het positieve. De kunst is een negatieve gedachte vervangen door een andere. Dat is aandachtregulatie. En dat is heel moeilijk.”

Bij het Herseninstituut werkt Van Someren met cognitieve gedragstherapie. „Een van de dingen die wordt geadviseerd aan slapelozen die piekeren is om ’s morgens een piekeruurtje of -halfuur in te lassen. Het idee is om te gaan piekeren als je wakker bent, overdag, omdat je brein het dan beter kan oplossen. Door dit een tijdje te oefenen zou je dingen waarover je ’s nachts piekert kunnen verplaatsen naar de ochtend.” Mensen gaan overdag van de ene afspraak naar de andere en hebben het vaak hartstikke druk, zegt Van Someren, maar hier zouden nachtelijke piekeraars overdag tijd voor moeten maken. „Dan heb je de kans dat je er al een praktisch antwoord voor bedenkt. Als je dan ’s avonds in bed ligt en de ‘oh-jee-gedachte’ komt voorbij, dan heb je overdag al een oplossing daarvoor gevonden en kun je die gedachte afronden.”