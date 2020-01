Spanjaard Sainz wint Dakar Rally voor derde keer, Ten Brinke zevende

Autocoureur Carlos Sainz heeft vrijdag voor de derde keer de Dakar Rally gewonnen. De 57-jarige Spanjaard ging sinds de derde etappe aan de leiding in Saoedi-Arabië. Nasser al-Attiyah uit Qatar, de winnaar van vorig jaar, eindigde met ruim zes minuten achterstand als tweede. Bernhard ten Brinke was met een zevende plaats de beste Nederlandse autocoureur. Voormalig Formule 1-coureur Fernando Alonso werd dertiende.

Bij de Dakar Rally, die voor het eerst in het Midden-Oosten werd verreden, bestaan klassementen voor onder andere auto’s, motoren, quads en vrachtwagens. Het klassement bij de vrachtwagens werd gewonnen door Andrej Karginov. De Rus won zeven van de twaalf etappes en eindigde met een voorsprong van meer dan veertig minuten. Ricky Brabec pakte de eindzege bij de motoren en is daarmee de eerste Amerikaan die een klassement in de Dakar Rally wint. Ignacio Casale uit Chili was de snelste bij de quads.

De Nederlandse motorcoureur Edwin Straver raakte donderdag tijdens de voorlaatste etappe ernstig gewond. Hij zou met zo’n 50 kilometer per uur zijn gevallen en ongelukkig terecht zijn gekomen. Straver werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gevlogen, het is onduidelijk hoe het met hem gaat. Zondag kwam de Portugese motorcoureur Paulo Gonçalves tijdens de zevende etappe door een hartstilstand om het leven.