Spaanse eilanden gaan dranktoerisme aanpakken

De Spaanse eilandengroep de Balearen gaat het alcoholmisbruik op Ibiza en Mallorca aanpakken. Vrijdag keurde de lokale overheid een wet goed waardoor happy hours en open bars voortaan zijn verboden en winkels ‘s nachts geen alcohol meer mogen verkopen. Dat maakte de regiopresident van de Balearen vrijdag via Twitter bekend. Voor veel Europeanen zijn Mallorca - en dan vooral de plaats Magaluf - en Ibiza bekende bestemmingen voor een drankvakantie.

De wet geldt voor drie uitgaanszones op de twee eilanden en treedt volgende week in werking. Nieuwe vergunningen voor zogeheten partyboten worden opgeschort. Daarnaast overweegt de overheid een boetesysteem te introduceren met strafsommen die kunnen oplopen tot 600.000 euro. Ook zouden horecaondernemingen die zich niet aan de wet houden voor drie jaar kunnen worden gesloten.

‘Balconing’

Toerisme is voor de Balearen een belangrijke inkomstenbron. Ieder jaar trekken zo’n 13 miljoen mensen naar de Spaanse eilanden. In de afgelopen jaren heeft de lokale overheid het overmatig drankgebruik en andere losbandige praktijken vaker geprobeerd terug te dringen, maar de wet is het zwaarste middel tot nu toe.

Naast het alcoholmisbruik wil de overheid ook het fenomeen ‘balconing’ tegengaan. Vooral op sociale media gingen de afgelopen zomers veel filmpjes rond van mensen die bij hotels van het ene naar het andere balkon springen, of zich vanaf een grote hoogte in een zwembad laten vallen. In de afgelopen jaren overleden meerdere mensen doordat ze een dergelijke stunt uithaalden. De overheid wil de daders en ook de hotels waar dit gebeurt harder gaan straffen.