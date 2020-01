Rijdende trein met stenen bekogeld in Heerhugowaard

Een rijdende trein in Heerhugowaard is donderdagmiddag bekogeld met stenen. Daarbij sneuvelde een ruit en kwamen een vrouw en kind „onder het glas te zitten”, meldt de politie vrijdag. Voor zover bekend raakten zij niet gewond. Twee jongens van zestien en zeventien jaar zijn aangehouden.

De verdachten werden in eerste instantie opgepakt omdat zij over het spoor liepen. De twee worden ook verdacht van het gooien van de stenen, hoewel dit volgens een woordvoerder van de politie „nog niet heel hard” kan worden gemaakt. De politie hoopt nog in contact te komen met de vrouw en het kind, die bij het eerstvolgende station zijn uitgestapt nog voordat agenten ter plaatse waren.

Woensdagmiddag werd elders in Heerhugowaard ook met stenen gegooid, toen vanaf een flatgebouw. De politie hield daarvoor een groep van vijf jongeren staande, maar verrichte geen aanhoudingen omdat niet duidelijk was of de stenen door deze groep werden gegooid.

In november werden twee treinen op het traject tussen Tilburg en Breda beschoten met een balletjespistool. Door de metalen kogeltjes gingen vijf ramen kapot en raakten de zijkanten van sommige treinstellen beschadigd. Twee 15-jarige jongens werden aangehouden op verdenking van vernieling en verboden wapenbezit. Een paar dagen later werd bij Sittard vanaf een viaduct een stoeptegel gegooid op een trein, waarvan alleen de ruitenwissers stuk gingen.