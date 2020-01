Restaurant van Bocuse verliest na ruim halve eeuw driesterrenstatus

L’Auberge du Pont de Collonges, het Franse restaurant dat als vlaggenschip diende voor de in 2018 overleden meesterchef Paul Bocuse, is een ster kwijt. Dat maakte de familie achter het restaurant vrijdagochtend bekend; het nieuws werd bevestigd door woordvoerders van de Michelin-restaurantgids. De driesterrenstatus, die het etablissement 55 jaar lang had, is in de gids van 2020 verruild voor een tweesterrenranking.

Volgens vertegenwoordigers van de beroemde restaurantgids is eten van L’Auberge du Pont de Collonges nu „excellent, maar niet meer van het driesterrenniveau”, citeert persbureau Reuters. Een driesterrenrestaurant moet volgens Michelin ‘een van de beste restaurants, een speciale reis waard’ zijn.

Het restaurant in de buurt van Lyon is een familiebedrijf: Paul Bocuse werkte er eerst onder zijn vader, die de eerste ster verdiende. In 1956 nam hij het bedrijf over. Hij wist in tien jaar tijd de drie sterren binnen te halen. Paul Bocuse werd in diezelfde periode een sterrenkok en kwam bekend te staan als de ‘paus van de Franse gastronomie’. In de jaren zestig ontwikkelde hij mede de nouvelle cuisine, een kookstijl met kleine porties en gerechten van verse, seizoensgebonden ingrediënten.

L’Auberge du Pont de Collonges bleef het centrum van Bocuse’s culinaire imperium met wereldwijd tientallen restaurants en bistro’s. Na zijn overlijden twee jaar geleden betuigden honderden koks hem de laatste eer, door in koksbuis naar zijn begrafenis te komen.

Na Mr. Paul

Volgens critici was het eten bij L’Auberge echter al enkele jaren niet meer zó goed, en zeker niet op het niveau van drie sterren. Zij stelden dat rapporteurs van Michelin geen kritiek durfden te uiten op de grootheid Bocuse en daarom die status in ere hielden. Nu de meesterkok dood is, zou het makkelijker zijn strenger te oordelen. „Natuurlijk vroeg iedereen zich af hoe het onze restaurants zou vergaan zonder zijn leiding”, stelt het bedrijf Bocuse in het communiqué. „Hoewel we overstuur zijn door het oordeel van de inspecteurs, is er één ding dat we nooit willen verliezen: de ziel van Mr. Paul.”

Op Twitter spreken andere chefkoks, zoals Georges Blanc, verontwaardigd hun steun uit aan de groep-Bocuse.