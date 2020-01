Rechter: Al Fitrah-moskee moet financiële gegevens delen

De Utrechtse Al Fitrah-moskee moet van de rechter de financiële administratie delen met de Tweede Kamercommissie die onderzoek doet naar buitenlandse moskeefinanciering. Dat heeft de rechtbank van Den Haag vrijdag bepaald. De rechter legde de moskee een dwangsom op van 2.000 euro per dag, als het bevel niet binnen twee weken wordt opgevolgd. Dat bedrag kan oplopen tot 1 miljoen euro.

Tot nog toe weigert de moskee de financiële gegevens te delen. Daarom spande de Tweede Kamercommissie zondag een kort geding aan. De advocaat van de moskee zei donderdag in de rechtszaal dat de moskee „geen snipper papier” meer heeft sinds een inval van de FIOD in 2016. Toen werden leden van de moskee verdacht van witwassen en terrorismefinanciering.

Omstreden geldschieters

De Tweede Kamer wil met een parlementaire ondervraging in februari meer te weten komen over de financiering van ‘religieuze organisaties’ uit ‘onvrije landen’. De Al Fitrah-moskee zou geld hebben ontvangen van omstreden geldschieters uit het Midden-Oosten. Zij zouden met de financiële hulp een strenge versie van de islam in het westen willen verspreiden.

De commissie verzocht de Al Fitrah-moskee eind november om onder meer alle jaarrekeningen, bankrekeningoverzichten en donaties van het afgelopen decennium te delen. De advocaat van de moskee zei dat de commissie met het kort geding buiten haar bevoegdheid trad. De rechter wees dat argument af en noemde de opgevraagde informatie noodzakelijk voor het onderzoek.

Naast de Al Fitrah-moskee is ook de As Soennah-moskee uit Den Haag onderwerp van een parlementaire ondervraging. De moskeeën gelden als de twee grootste salafistische organisaties in Nederland. Ook de As Soennah-moskee heeft de financiële administratie nog niet aan de commissie overhandigd. NRC schreef eerder al dat het Haagse gebedshuis in 2014 geld uit Koeweit zou hebben ontvangen voor de verspreiding van islamitische boeken.