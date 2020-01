Eigenaar Picasso-schilderij veroordeeld wegens kunstsmokkel

De 83-jarige Spaanse miljardair en kunstverzamelaar Jaime Botín is donderdag veroordeeld wegens kunstsmokkel. Omdat hij zonder toestemming zijn Picasso naar het buitenland had vervoerd, kreeg hij 18 maanden gevangenisstraf en een boete van 52 miljoen euro opgelegd. Zijn schilderij werd verbeurd verklaard, dat meldt de BBC.

Botín is de kleinzoon van de oprichter van de bank Santander, waar hij zelf tot 2004 vice-president was. Hij kocht het Picasso-schilderij Hoofd van een jonge vrouw (1906) in 1977. Het doek was in Spanje bestempeld tot nationaal erfgoed. Met die beschermde status mag een kunstwerk alleen met toestemming van de overheid het land uit.

Lees ook: In beslag genomen Picasso ‘Brits’

Exportvergunning

De politie nam het schilderij in 2015 bij het Franse eiland Corsica in beslag op het jacht van Botín. Volgens de aanklager was Botín van plan het schilderij in Londen te laten veilen. De exportvergunning die hij eerder had aangevraagd, was door de overheid geweigerd.

De advocaat van Botín stelde dat zijn cliënt van plan was de Picasso naar een kunstopslagplaats in Genève te brengen. Hij kan tegen zijn straf in beroep gaan. De gevangenis hoeft de oud-bankier waarschijnlijk niet in: bij een eerste veroordeling hoeven celstraffen van minder dan twee jaar in Spanje meestal niet te worden uitgezeten.

De Picasso heeft een geschatte waarde van 26 miljoen euro. Het kunstwerk is nu eigendom van de staat en is aan het Reina Sofia museum in Madrid gegeven.