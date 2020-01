Ook Tweede Kamer schakelt Citrix-systeem uit

Tweede Kamerleden kunnen voorlopig niet meer thuiswerken. In navolging van tientallen Nederlandse gemeenten heeft vrijdag ook de Tweede Kamer zijn zogeheten Citrix-systeem uitgezet, laat een woordvoerder weten. Deze software, door veel organisaties gebruikt voor werken op afstand, heeft zwakke plekken in de beveiliging en is daardoor kwetsbaar voor hackers.

Doordat Citrix uitstaat, kunnen de parlementariërs ook geen e-mails meer ontvangen op hun telefoon en tablet. Het is nog onduidelijk hoe lang het systeem uitgeschakeld moet blijven. In het gebouw van de Tweede Kamer kunnen de Kamerleden nog gewoon werken.

Aanleiding voor het besluit van de Tweede Kamer is een advies van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Dat raadde donderdagavond aan Citrix uit te zetten als dat mogelijk is. Tientallen gemeenten, waaronder Rotterdam, Amsterdam en Arnhem, hebben volgens persbureau ANP inmiddels aan de oproep gehoor gegeven. Ongeveer de helft van de Nederlandse gemeenten maakt gebruik van Citrix. Ook enkele universiteiten, zoals die in Leiden en de VU in Amsterdam, hebben Citrix buiten werking gesteld.

Met Citrix kunnen werknemers thuis inloggen op het bedrijfsnetwerk, of een deel daarvan. Zo kunnen ze bijvoorbeeld bij hun werkbestanden of hun zakelijke mails komen. Eind vorig jaar kwam een kwetsbaarheid in de software aan het licht. In het ergste geval kunnen computercriminelen van die zwakke plek gebruik maken om het complete bedrijfsnetwerk te infiltreren. Het Medisch Centrum Leeuwarden en de gemeente Zutphen werden deze week al slachtoffer van dergelijke aanvallen.