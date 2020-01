Oekraïense president accepteert ontslag premier niet

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky weigert het ontslag van zijn premier Oleksi Honcharuk te accepteren. Dat meldt persbureau Reuters. Honcharuk had vrijdagochtend zijn ontslag ingediend omdat volgens hem het beeld was ontstaan dat hij geen vertrouwen meer had in de president.

Honcharuk raakte eerder deze week in opspraak nadat opnames verschenen waarin hij Zelensky’s kennis van de Oekraïense economie „primitief” noemde. De opnames waren van een gesprek van de premier met een aantal bewindslieden en functionarissen van de nationale bank. Honcharuk, die sinds augustus premier is, gaf in het gesprek zelf ook toe dat hij weinig van het onderwerp wist.

In een bericht op Facebook noemde Honcharuk Zelensky vrijdag een „voorbeeld van openheid en fatsoen”. Hij wilde met zijn ontslagbrief de twijfel over zijn respect voor en het vertrouwen in de president wegnemen. Volgens Zelensky is het nu niet de tijd om het land politiek en economisch „door elkaar te halen” en moet Honcharuk binnen zijn kabinet op zoek naar de persoon achter het uitlekken van de opnames.