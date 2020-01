Oekraïense premier biedt ontslag aan na onflatteuze uitspraken over president

De Oekraïense minister-president Oleksi Honcharuk heeft zijn ontslag ingediend bij de president van het land, meldt hij vrijdagochtend op Facebook. Volgens Honcharuk is het beeld ontstaan dat hij geen vertrouwen heeft in president Volodymyr Zelensky, terwijl dat wel zo is. Zelensky zal het ontslag in overweging nemen, zegt zijn kantoor tegen persbureau Reuters.

Honcharuk kwam deze week in opspraak doordat opnames uitlekten van een overleg met een aantal bewindspersonen en hooggeplaatste figuren binnen de nationale bank, meldden Oekraïense media. In dat gesprek zou hij gezegd hebben dat er een heldere uitleg moest komen over plannen om de munt van het land te versterken en welke invloed een ander monetair beleid zou hebben op de economie. Zelensky’s kennis van de economie is namelijk „primitief”, zou Honcharuk gezegd hebben. De premier erkende zelf ook weinig van het onderwerp te weten.

‘Geen overhaaste conclusies’

Volgens Honcharuk is door het uitlekken van delen van het overleg ten onrechte het beeld ontstaan dat hij geen vertrouwen heeft in Zelensky, die hij op Facebook een „voorbeeld van openheid en fatsoenlijkheid” noemt. „Maar om iedere twijfel over ons respect voor en vertrouwen in de president weg te nemen, heb ik een ontslagbrief geschreven en ingediend bij de president met het recht om die in te dienen bij het parlement”.

In hoeverre Honcharuk daadwerkelijk van plan is terug te treden, is onduidelijk. Op vragen hierover van Reuters wil hij niet ingaan. Wel zegt hij dat het persbureau „geen overhaaste conclusies” moet trekken.

De minister-president leidt het kabinet sinds augustus, toen Zelensky de verkiezingen won. Sindsdien werkt hij aan plannen voor economische hervormingen die de stabiliteit van de economie moeten versterken. „Ik zit op deze plaats om het beleid van de president uit te voeren”, schrijft hij vrijdag op Facebook.