Nieuwe woordenstrijd tussen Blok en Lavrov na erkenning vliegtuigramp Iran

Nederland is met Rusland in een nieuwe woordenstrijd verwikkeld geraakt over de vliegramp met MH17. Donderdagavond zei minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) dat Rusland een voorbeeld kan nemen aan hoe Iran eerder deze week schuld erkende voor de neergehaalde Oekraïense Boeing.

Zijn Russische tegenhanger Sergej Lavrov trok daarop vrijdag de mannelijkheid van de Nederlandse regering in twijfel. „Het geeft in ieder geval aan dat mijn boodschap aan Rusland gisteren is aangekomen”, zei Blok vrijdag na afloop van de ministerraad. De minister sprak van „een heftige reactie van Lavrov”. Volgens Blok vinden de Russen het nog steeds „heel ongemakkelijk’’ dat Nederland „blijft aandringen op het erkennen van hun rol” bij het neerschieten van de MH17 boven Oekraïne in 2014, waarbij 193 Nederlanders omkwamen.

Blok was donderdag in Londen om te praten op een bijeenkomst van landen die getroffen zijn door de recente vliegramp met vlucht PS752 bij Teheran en de Nederlandse ervaringen te delen in de nasleep van de vergelijkbare MH17-ramp. Na afloop riep hij Rusland op om „schuld te erkennen en te zorgen voor genoegdoening voor nabestaanden”.

Volgens het Joint Investigation Team (JIT), dat onderzoek doet naar de vliegtuigramp, staat vast dat Rusland de Boek-raket leverde waarmee MH17 uit de lucht werd geschoten. Vier verdachten, onder wie drie Russen, worden momenteel vervolgd. Het JIT kijkt bovendien of twee vertrouwelingen van de Russische president Poetin, minister van Defensie Sergej Sjojgoe en de directeur van de veiligheidsdienst FSB Aleksandr Bortnikov, opdracht hebben gegeven tot de inzet van de raket.

Felle reactie

Lavrov reageerde vrijdag met felle kritiek op de wijze waarop het MH17-onderzoek tot nu toe is gevoerd, onder meer door Nederland. „Wat ze eigenlijk zeggen is: ons onderzoek is niet afgerond, maar we weten al wel dat jullie schuldig zijn dus laten we praten over compensatie. Is dat echt hoe een man zich gedraagt?”

Pieter Jan Kleiweg, topambtenaar binnen Buitenlandse Zaken, reageerde via Twitter kritisch op de woorden van Lavrov: „Gerechtigheid zal niet gedwarsboomd worden door kleedkamerpraat over echte mannen.”