Nieuw coronavirus eist tweede slachtoffer in China

In China heeft een nieuwe variant van een coronavirus een tweede slachtoffer geëist. Woensdag stierf een 69-jarige man in een ziekenhuis in Wuhan, dat meldden lokale medici donderdagavond, aldus persbureau Reuters. In de Chinese miljoenenstad zijn tientallen besmettingen met het longvirus geconstateerd, het eerste dodelijke slachtoffer viel hier ook.

De man lijkt in Wuhan te zijn geïnfecteerd, een miljoenenstad in het oosten van het land. Autoriteiten proberen te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt, maar de ziekte is inmiddels al gedetecteerd in Japan en Thailand. In dat tweede land werd vrijdag een tweede besmetting gemeld.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldde donderdag dat de nieuwe variant van het coronavirus waarschijnlijk ook in andere landen aangetroffen zal worden, gelet op „internationale reispatronen”. De WHO heeft andere landen dan ook geadviseerd alert te zijn en voorbereidingsmaatregelen te treffen. Veel Chinezen zullen vanwege de nieuwjaarsviering op 25 januari op reis gaan. Gevreesd wordt dat sommigen het virus met zich mee kunnen dragen. Reizigers die een infectie aan de luchtwegen oplopen, wordt geadviseerd medische hulp te zoeken en hun reisgeschiedenis met hulpverleners te delen.

Veel blijft nog onbekend, waarschuwde de Wereldgezondheidsorganisatie eveneens. Zo is er nog niet genoeg informatie om definitieve conclusies te trekken over de overdraagbaarheid van het virus, of de mate van verspreiding. Ook de bron van de besmetting is nog onbekend, schrijft de WHO, hoewel gewezen wordt naar een vismarkt in Wuhan.

Coronavirussen zijn een grote familie virussen, waartoe naast de gewone verkoudheid ook het beruchte SARS-virus behoort. Daaraan overleden in 2002 en 2003 bijna achthonderd mensen, voornamelijk in China en Hongkong.