Met een jetlag naar de kloostertuin

Er zijn toeristen die maar heel even in Nederland blijven. Eén mistroostige dag brengt Iris Amizlev (58) met zoon Aidan (18) door in Utrecht. Ze staan in de kruisgang van de middeleeuwse kloostertuin van de Domkerk, tassen naast zich. Vanochtend zijn ze geland op Schiphol, vanavond vliegen ze door naar Abu Dhabi. Eindbestemming is Sri Lanka, waar ze twee weken op vakantie gaan. Man en dochter (14) bleven deze keer thuis in Montreal, Canada: hij moest werken, zij naar school.

Het is niet dat ze dachten Nederland wel in een dag te kunnen bekijken. Amizlev, kunsthistoricus, komt hier al jaren, vertelt ze. In de tijd dat haar broer veel in Nederland was voor zijn werk, spraken ze soms voor een weekendje in Nederland af. Vijf of zes keer bezocht ze het Observatorium van Robert Morris, een cirkelvormig land art kunstwerk bij Lelystad waar elk jaar op de langste dag de zonsopkomst wordt gevierd. Aidans peetmoeder is een Nederlandse vrouw uit Bussum. Haar ontmoette Amizlev dan weer in Indonesië. „Ja zij reist veel”, grijnst haar zoon.

Amizlev kent de woorden ‘hagelslag’ en ‘gezellig’. En ‘hunebed’ – ze is afgestudeerd op prehistorische overblijfselen in het landschap. Ze zoekt op haar telefoon en laat een dolmen zien. „Deze staat in Golan, Israel.” Ze was ook weleens in Nederland om onderzoek te doen.

Ook voor Aidan, student gezondheidswetenschappen, is Nederland een „tweede thuis”. Hij kwam er voor het eerst als baby van zes maanden. Het land is voor hem prettig, veilig, bekend maar toch ook exotisch. „De architectuur en het landschap zijn anders, er zijn grachten.” De mensen zijn vooral directer. „Hou ik van”, zegt Iris onmiddellijk. „Ik ben ook direct.” Canadezen zijn volgens hen zo beleefd dat ze nog sorry zeggen als iemand tegen hén opbotst.

De reis naar Sri Lanka duurt 35 uur. Amizlev heeft de langste onderbreking bewust in Nederland gepland, zegt ze. En dit keer wilden ze niet naar Amsterdam, waar ze al zo vaak geweest zijn. Utrecht is een stad die ze nog niet kenden. Zodoende staan ze nu met een jetlag in de motregen in de kloostertuin van de Dom.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 18 januari 2020