Lakenhal verwerft belangrijk vroeg werk Gerard Dou

Museum De Lakenhal in Leiden heeft een belangrijk werk van Gerrit Dou verworven: De schilder in zijn werkplaats (ca. 1632). Het werk is met steun van diverse fondsen voor een niet bekendgemaakt bedrag gekocht van een Britse particulier. Dat heeft het museum vrijdag met een persbericht bekendgemaakt.

Gerrit Dou (1613-1675) was de allereerste leerling van Rembrandt. Als 15-jarige ging hij in 1628 in de leer bij de toen pas 22-jarige Rembrandt. Terwijl Dou in het atelier van de volop experimenterende Rembrandt werkte, ontwikkelde hij meteen al een eigen artistieke identiteit.

Het doek ‘De schilder in zijn werkplaats’ (ca. 1632) van Gerrit Dou. Foto Alexey Moskvin

Leidse fijnschilderkunst

Toen Rembrandt zich vier jaar later in Amsterdam vestigde en daar een steeds vlottere verftechniek ontwikkelde, ging Dou zich in Leiden juist toeleggen op virtuoze, uiterst precies geschilderde kabinetstukjes, met veel aandacht voor stofuitdrukking. Hiermee oogstte hij een ongekend succes: de Leidse fijnschilderkunst was geboren.

De schilder in zijn werkplaats is mogelijk het eerste werk dat Dou als zelfstandige schilder afleverde. Het onderwerp ontleende hij aan het gelijknamige werk van Rembrandt uit 1628, in bezit van het Museum of Fine Arts in Boston.

Het gelijknamige doek ‘De schilder in zijn werkplaats’ (1629) van Rembrandt van Rijn. Foto Greg Heins

Het schilderij hangt momenteel in De Lakenhal op de tentoonstelling Jonge Rembrandt – Rising Star, die in februari naar het Ashmolean Museum in Oxford reist. Daarna keert het werk terug naar Leiden en zal het een vaste plek krijgen in de collectiepresentatie rond Rembrandt en de Leidse fijnschilders.