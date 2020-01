In de sportkantine komt het gesprek op alcoholvrij bier. Er wordt een merk genoemd. „Ja, dat is wel oké”, zegt de kenner onder ons. „Maar”, (hij noemt twee andere merken) „die zijn volgens mij het beste. Meer smaak.” En na een korte pauze voegt hij eraan toe: „Het helpt trouwens als je er een scheut jenever door doet.”

