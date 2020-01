Is de wombat heldhaftig?

De bosbranden in Australië brengen veel helden op de been: van koalareddende honden tot mensen die wallabies wortels toewerpen vanuit een helikopter. Ook wombats, typisch Australische buideldieren, zouden hun steentje bijdragen door hun vuurbestendige holen open te stellen voor andere dieren.

Wombats blijken echter niet zo heroïsch als ze op internet worden afgeschilderd. De dieren zijn weliswaar uitstekende tunnelgravers, en in die diepe tunnels is het koel, ook tijdens een brand. Maar wombats nodigen dieren in nood niet bewust uit. Uit diverse studies is al gebleken dat soorten als mierenegels, springmuizen en wallabies soms op eigen houtje bivakkeren in (vaak verlaten) holen van een gewone wombat of een breedneuswombat – óók als het bos niet in brand staat.

Naam: gewone wombat Wetenschappelijke naam: Vombatus ursinus Leefplek: Oost-Australië en Tasmanië Uiterlijk: grijsbruine vacht, gedrongen postuur, stompe neus, mini-staartje. Lengte: rond de 1 meter lang. Gewicht: 25 tot 40 kilo. Leeftijd: tot 15 jaar. Eet: planten, bast, wortels. Opvallend: wombats hebben kubusvormige keutels.